明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

啟德主場館首場測試賽　有觀眾憂暫存違禁品安排生亂　促容許攜空樽入場 (17:56)

可容納5萬人的啟德體育園主場館今舉行首場測試賽，上演大專七人欖球比賽，預計有1萬人參與。觀眾今早10時左右可入場，啟德居民嚴先生形容今早入場過程順暢，場內氣氛熾熱，認為場內小賣部價錢可接受，「入得場預咗消費」。對於入場人士需把食物和水樽等違禁品暫存場外，嚴憂數萬人散場時會造成混亂，建議體育園考慮容許觀眾攜空樽入場。

主場館今日上演17場比賽，由上午11時15分持續至下午6時半，入場人士需先出示門票才可排隊接受安檢，中央廣場入口設有16個安檢站及2部金屬探測裝置，入場人士不可攜長傘、食物和水樽等物品進場。

場內設有多個小賣部，食品售價由18元至98元不等，當中最貴為「皇者芝士漢堡」；飲品售價則由30元至248元不等，最貴為一壺紅酒。市民盧先生一家四口入場觀賽，認為場內小賣部售價昂貴，一家四口花費近500元「先飽肚」，而且場內購買的樽裝水不會附有膠蓋，不便觀眾在場內走動。盧太則認為，場內小賣部可增設雞蛋仔等本地特色食品，吸引遊客，又認為場內兩個電視屏幕太細， 「有點雞肋」。

盧氏一家由港鐵啟德站步行往主場館，盧生認為沿路指示牌清晰，安檢過程順暢，場內氣氛及硬件不錯，「難得香港有一個世界級場地」，笑言場內草地質素較香港大球場草地好。

相關字詞﹕編輯推介 啟德體育園 主場館

上 / 下一篇新聞