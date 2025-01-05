啟德主場館首場測試賽　有觀眾憂暫存違禁品安排生亂　促容許攜空樽入場 (17:56)

主場館今日上演17場比賽，由上午11時15分持續至下午6時半，入場人士需先出示門票才可排隊接受安檢，中央廣場入口設有16個安檢站及2部金屬探測裝置，入場人士不可攜長傘、食物和水樽等物品進場。

場內設有多個小賣部，食品售價由18元至98元不等，當中最貴為「皇者芝士漢堡」；飲品售價則由30元至248元不等，最貴為一壺紅酒。市民盧先生一家四口入場觀賽，認為場內小賣部售價昂貴，一家四口花費近500元「先飽肚」，而且場內購買的樽裝水不會附有膠蓋，不便觀眾在場內走動。盧太則認為，場內小賣部可增設雞蛋仔等本地特色食品，吸引遊客，又認為場內兩個電視屏幕太細， 「有點雞肋」。

盧氏一家由港鐵啟德站步行往主場館，盧生認為沿路指示牌清晰，安檢過程順暢，場內氣氛及硬件不錯，「難得香港有一個世界級場地」，笑言場內草地質素較香港大球場草地好。