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警方搗破投資詐騙中心涉款3400萬元拘31人　利用Deepfake騙受害人 (13:29)

警方商業罪案調查科本月初為打擊跨境詐騙中心採取「暗簾」行動，成功搗破兩個由同一犯罪集團經營、位於九龍灣工廈並已運作約三個月的詐騙中心，拘捕31名人士，年齡介乎20至34歲，當中包括集團主腦等骨幹成員，涉案犯罪金額達3400萬。警方表示集團今次主要針對台灣、新加坡及馬來西亞等海外人士，並利用人工智能深偽（Deepfake）技術與受害人視訊以博取信任投資加密貨幣。

警方上周四（2日）起一連兩日動員超過100名警員展開拘捕行動，部分被捕人士報稱學生，其餘則無業。商業罪案調查科警司馮培基表示，集團為掩人耳目，遂將兩個詐騙中心偽裝成一般寫字樓，並在不同時段運作以吸納更多受害人。集團會以「搵快錢」在網上招攬青年加入，然後提供訓練及特定人設，讓他們在不同網上交友平台結識異性；當集團成功與受害人聯絡，則開始了解其背景，例如投資習慣、資產等；經篩選後再進一步認識，甚至要求與對方發展情侶關係。

其後集團會利用人工智能深偽（Deepfake）技術，將相信是從網上盜取的照片進行「換臉」，與受害人展開視訊對話以增加騙局可信度，並向受害人推介由集團營運的海外投資平台進行加密貨幣投資，聲稱以質押形式投資可取得高回報，如在6個月內獲投資金額的5成收入；而受害人投資後，集團會隨即將其貨幣轉走，再利用場外交易所將加密貨幣兌換成現金，從此與受害人斷絕聯絡。

馮培基指，集團會將所得的犯罪得益與海外詐騙集團拆帳，獲取當中約5成金額。收入除用作成員的佣金外，亦會購買奢侈品，包括名錶、手袋、跑車等，讓成員可在社交平台炫富，以向其他人展示「財務自由」的假象。

商業罪案調查科署理總警司孔慶勳表示，警方已落案起訴該集團主腦、詐騙中心負責人、及3名骨幹成員，他們涉嫌觸犯「洗黑錢罪」及「串謀詐騙罪」，明日於東區法院提堂，其餘被捕人士則獲准保釋。警方將繼續與國際刑警配合調查，不排除有更多被捕人士或受害人。

孔又呼籲市民應利用有信譽的平台投資，切勿相信陌生信息內容，當看見部分聲稱高回報投資時需更加謹慎；求職時亦應了解公司背景、評價等，看見聲稱「零入職要求、高收入」廣告時應提高警覺。

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