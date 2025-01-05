巴士今起加價　來往大圍及香園圍路線加幅最多　市民稱無礙北上意欲 (13:22)

B8成人車費由16.1元加價至18.1元。記者在上午11時至中午12時在大圍站的B8上客位置觀察。約11時半，有工作人員在車站掛上新車費生效通告，列出新收費由今日凌晨2時30分生效，雖未有直接列出B8新收費，但有二維碼讓乘客掃描查閱各路線的車費詳情。

市民李小姐及黃小姐一行四人到內地遊玩。李及黃自去年全面通關後，平均每周北上一次，黃說，內地消費較香港消費便宜，即使巴士車加價，也無礙北上意欲。

大圍居民林小姐亦認為加幅並不會影響市民北上意欲，「如果你要北上，加唔加價都會上」，而且乘搭巴士從大圍到口岸，較鐵路便宜，故即使B8加價2元至18.1元，仍會選擇B8。根據港鐵網站，由東鐵綫大圍站往羅湖站，成人車費為33元。

另有市民表示能理解。市民陳生及陳太平均每三、四個月北上一次，陳生認為因通漲致巴士車費加價屬正常，他們亦較少到內地，料影響不大。陳太則指向公共運輸交匯處其他巴士，說「就算佢要加10元，你都要坐，無得反對」，認為交通屬必需品，無論巴士車費加幅如何，也有需要乘搭巴士。