羅淑佩稱會檢討紅館等場館定位　冀今年首季敲定舞台搭建工作守則建議 (12:59)

羅淑佩補充，去年紅館舉辦活動比例，體育項目佔比逾兩成，演唱會約6成，另約1成多舉辦畢業禮等其他項目。

另外，啟德體育園體藝館上月舉行演唱會，有市民反映「音響一般」。羅淑佩當日亦在場觀看該場演唱會，她表示當日在場館內4個地方看演出，認同在旁邊位置，尤其高處座位的音響「低音很重，高音出唔到」，以致唱歌聲音不清。但她指出，演出的「台燈聲」均由主辦方帶去，指並非場館硬件問題，而是要給予演出單位更多準備的時間。

政府積極推展大熊貓經濟，羅淑佩認為，參考過內地的「花花」、韓國的「福寶與他的孩子」，認為本港的大熊貓「完全有條件成為超級明星」，提議向市民提供更多參觀方式，甚至參與牠們的生活，例如發展直播頻道、收費做大熊貓餵育管理員等。她又重申，大熊貓寶寶在農曆新年後應能與公眾見面，「那時應該會有大攻勢，有參觀以外有什麼可再參與更多。」至於對海洋公園的資助，羅稱期待看見園方「更努力去產業化」，並會再探討加建場館容納大熊貓。

局方另提出發展生態旅遊，涉及南大嶼及南丫島。有意見提議發展度假酒店、歷奇活動中心等，羅淑佩稱，須視乎有沒有人願意投資，以及平衡生態保育。她表示，自己作為潛水員，平日都會經過不同海島，相比大興土木，透過活動串連各島或發展遊艇旅遊去用好水上交通，是相對短期內能做的事。至於賽馬旅遊，有建議提及降低入場人士年齡限制，羅淑佩稱，當中有道德考慮，「社會會否覺得，不管你有沒有心，也引導了年輕人太早投入博彩」，故會再檢討。

文體旅局上周公布《旅遊業發展藍圖2.0》，羅淑佩形容是「有方向且務實的藍圖」，稱為給予市民信心，有大機會做到的建議才會提出來。她又認為，以內地旅客為主的旅客結構5年後不會有大改變，但強調近年東盟的旅客人數錄3成增長，涉及菲律賓、泰國、印尼，通常都是家庭式出遊，消費力不容小覷，加上政府拓展中東市場、推清真認證等，有信心海外旅客會愈來愈多。