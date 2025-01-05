警方東九龍連日打擊醉駕及超速 拘6司機 (13:04)

日前(3日)警員在秀茂坪近宜安街發現一輛私家車搖擺不定，懷疑該私家車的司機酒後駕駛，遂上前截查，該名62歲姓黃本地男司機涉嫌「酒後駕駛」被捕。另警員巡經牛頭角觀塘道時拘捕2名61及40歲姓黃及湯本地男司機，涉嫌「酒後駕駛」。

至昨日警員在觀塘創業街發現一輛私家車搖擺不定，懷疑該私家車的司機酒後駕駛，經初步調查，該名59歲姓蔣本地男司機涉嫌「酒後駕駛」被捕，其後，警員在黃大仙彩虹道附近截查一輛形迹可疑的私家車，經調查後，車上一名38歲姓黃男司機涉嫌「欠交交通罰款」被通緝、「駕駛未獲發牌車輛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕。此外，警員於觀塘繞道北行往旺角方向發現一輛電單車高速行駛，並在車群中穿插，該電單車被偵測到超過路面限速，最高超過路面限速一倍，警員其後在旺角亞皆老街成功截停該輛電單車，該名49歲姓吳男司機涉嫌「超速駕駛」及「危險駕駛」被捕。警方會繼續加強執法，亦提醒駕駛人士，酒後駕駛、超速及危險駕駛是嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁和停牌。

警方重申，「駕駛未獲發牌車輛」及「駕駛時沒有第三者保險」乃嚴重罪行，兩項罪行一經定罪，各可處罰款一萬港元及監禁12個月。警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，保障市民安全，各駕駛人士切勿以身試法。