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港珠澳大橋香港段半馬賽事今舉行　有跑手稱整體配套有改善 (12:09)

港珠澳大橋香港段半馬拉松賽事今早（5日）舉行。半馬賽事於今早7時15分起步，路程約21.1公里，起點位於港珠澳大橋香港口岸，往珠海方向跑10.5公里折返。挑戰賽男女子組冠軍分別由埃塞俄比亞及肯尼亞的跑手奪得；最先衝線的本地跑手分別為莊司暘及羅映潮。

其中第二年參加賽事的莊司暘說，賽道較有難度，回程時要逆風跑，不過對自己整體表現感到滿意。他又認為，今年賽事整體配套比去年改善，流動廁所基本上不用排隊，橋上接駁位亦鋪上防滑軟墊，有助跑手發揮。羅映潮就形容賽道大致平穩，其中隧道的一公里路段最具挑戰性，因較多斜路。

多名司局長參與兩公里賽事　羅淑佩冀日後再辦同類賽事

賽事亦設兩公里「榮譽盃」賽事，多名司局長及立法會議員參與，包括律政司長林定國、保安局長鄧炳強、政制及內地事務局長曾國衞等。其中文化體育及旅遊局長羅淑佩於賽後表示，剛剛才病癒，賽前未有準備很多，亦很久沒有跑步，對於能夠完成賽事感開心。她指，賽事期間見到日出很漂亮，形容是「體育一半、旅遊一半」。

被問到日後會否在港珠澳大橋舉辦更多同類賽事，羅淑佩稱，若交通方面能安排到，當然希望舉辦更多賽事。她引述田總稱，日後大型賽事除邀請外地精英運動員外，亦希望邀請非最精英的旅客來參加，相信他們參賽後會留港過夜及消費。

林定國於Facebook發文，稱首次在港珠澳大橋上跑步「感覺十分正」，認為活動顯示香港人的正能量，也體現香港巧妙運用獨一無二環境舉辦國際體育盛事的能力。鄧炳強就說，賽事有風景有宏偉建築，景緻令人非常享受，「唔經唔覺就跑完兩公里，即刻重燃我久違了嘅跑步鬥心」。

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