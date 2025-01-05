陳茂波：考慮加大削部門資源力度　要求再審視資源分配及工作優次 (11:48)

陳茂波提到，「個別資助計劃」所涉及的開支增幅，對政府財政構成顯著的長遠壓力，這些計劃的運作模式無可避免需要檢視，政府已聽到社會上很多不同意見，包括如何讓有關計劃的運作能達至財政上的可持續。

他表示，過去連續兩個財政年度出現財政赤字，主因包括疫情導致的巨額開支、高息環境和地緣政治影響資金流向，遏抑本地資產市場，繼而影響連帶的相關收入，強調改善公共財政的策略是以節流為主，首要是在維持以至改善公共服務的前提下，管控經常開支增幅。他又說，會將工務工程按緩急輕重排序，並調整推行時間，其中北部都會區及其他與經濟及房屋發展相關的工程項目，會優先獲投入資源，政府亦會善用發債和公私營合作等模式，利用市場資金推動基建項目發展。

在開源方面，陳茂波指出，在衡量不同選項時有幾個重要考慮，包括兼顧社會實際狀况，不能操之過急，避免削弱經濟恢復的動力；亦需要保持香港簡單低稅制的競爭優勢，以及以「能者多付」為原則，儘量減低對一般普羅市民的影響。