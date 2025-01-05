市建局推電視節目講解樓宇保養知識　冀推廣「預防性維修」概念 (11:07)

電視特輯將由明日起一連三星期逢周一至周五於無綫電視播放，亦會上載到市建局的YouTube頻道。韋志成說，過去多年，市建局以多元手法，推動業主認識及履行保養樓宇的責任，逐步向業主灌輸「預防性維修」的新概念，將「預防勝於治療」的理念應用到樓宇保養。他強調，重建的步伐追不上樓宇老化的速度，單靠重建應對樓宇老化問題，並不可行，故做好樓宇復修、減慢樓宇老化才是市區更新成功的關鍵。

韋志成提到，市建局在自行發展的住宅項目試行「預防性維修」計劃，其中煥然壹居及煥然懿居第一和第二座自入伙以來，在業主每月繳交的管理費中，均調撥2至3% 的款額作為儲備，以應付日後大型維修工程的費用，兩個屋苑亦均制訂10年維修保養計劃以及建議供款方案。他指出，今次電視特輯以煥然懿居作為故事場景，以這落成只有數年的「年輕樓」為實例，帶出「建好就修」的概念和執行方案。

他期望，透過不同行政措施及加強法例規管，配合市建局在樓宇復修及預防性維修方面為業主提供的支援和推廣，多管齊下，再加上業主的齊心和決心，相信社會各界定能攜手解決樓宇老化問題，使市區歷久常新。