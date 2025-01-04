屯門寶田邨謀殺案　疑犯被押返現場重組案情 (21:34)

警方七人車今晚（4日）7時許將被捕男子押返現場，他被黑布蒙頭、鎖上手銬及腰纏鐵鏈，帶至寶田邨7座回收自助點對開，探員取出假人，右手持道具刀疑犯向探員講述當時情况，及後假人坐在地上，疑犯持道具刀離開。

疑犯被帶上警方七人車，再押至距離7座現場約200米外的單車徑旁行人天橋，疑犯持道具刀繼續前行，相信他在天橋升降機附近棄刀，整個重組過程由探員持攝錄機拍攝，疑犯在現場逗留約25分鐘後，再登上警方七人車帶署扣查。

屯門警區助理指揮官（刑事）王慧芝警司表示，初步調查相信，死者與疑犯認識數年，因感情角力，兩人素有積怨，案件不涉及三合會活動。事件中，44歲女子涉嫌提供失實資訊誤導警方被捕。案發後，警方翻查閉路電視，相信疑犯匿藏在九龍區，遂調派新界北總區、西九龍總區、東九龍總區機動部隊，快速應變部隊及屯門警區刑事部和特遣隊展開搜捕行動，案發翌日晚上於東九龍區將56歲疑犯拘捕。被捕男子犯案時有否受毒品影響，仍有待警方調查。