明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

屯門寶田邨謀殺案　疑犯被押返現場重組案情 (21:34)

屯門周四（2日）晚發生疑因「爭女」的謀殺案，33歲姓黃男子於寶田邨7座對開遭利刀刺傷，送院不治，疑兇逃去。警方經深入調查及四出搜捕，案發翌日晚拘捕涉嫌謀殺的56歲男子。探員昨晚將他押返寶田邨重組案情。

警方七人車今晚（4日）7時許將被捕男子押返現場，他被黑布蒙頭、鎖上手銬及腰纏鐵鏈，帶至寶田邨7座回收自助點對開，探員取出假人，右手持道具刀疑犯向探員講述當時情况，及後假人坐在地上，疑犯持道具刀離開。

疑犯被帶上警方七人車，再押至距離7座現場約200米外的單車徑旁行人天橋，疑犯持道具刀繼續前行，相信他在天橋升降機附近棄刀，整個重組過程由探員持攝錄機拍攝，疑犯在現場逗留約25分鐘後，再登上警方七人車帶署扣查。

屯門警區助理指揮官（刑事）王慧芝警司表示，初步調查相信，死者與疑犯認識數年，因感情角力，兩人素有積怨，案件不涉及三合會活動。事件中，44歲女子涉嫌提供失實資訊誤導警方被捕。案發後，警方翻查閉路電視，相信疑犯匿藏在九龍區，遂調派新界北總區、西九龍總區、東九龍總區機動部隊，快速應變部隊及屯門警區刑事部和特遣隊展開搜捕行動，案發翌日晚上於東九龍區將56歲疑犯拘捕。被捕男子犯案時有否受毒品影響，仍有待警方調查。

上 / 下一篇新聞