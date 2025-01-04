銅鑼灣墜石屎大廈4年無遵辦強制驗樓 發展局：對漠視責任業主嚴正執法 (22:06)

局方指屋宇署接獲通知後昨晚立即派員視察，在警方協助下暫時圍封受影響行人路段，並即時安排政府承建商全面檢視大廈外牆和移除有可能鬆脫的石屎。緊急工程完成後，相關路段已解封，屋宇署事後亦會向相關業主收回工程費用。

此外，因應風險評估，屋宇署早前已將該幢樓宇納入為「樓宇更新大行動2.0 」第二類別樓宇，由政府主動介入進行驗樓和代辦工程。

向有心遵辦業主提供財政及技術支援

發展局表示，上月底政府就檢討《建築物條例》公布了諮詢文件，展開為期兩個月諮詢，當中包括三個針對驗樓通知的修例建議：其中一個建議是為不遵辦驗樓通知引入6000元定額罰款；此外，如仍然不遵辦可被檢控，如涉及外牆部分，罰款將由現時最高5萬元增加四倍至20萬元，監禁維持一年，以提升阻嚇力。另一建議引入的新罪行，正能針對類似這次事件的情況，即不遵辦驗樓通知的樓宇因外牆損壞而導致傷亡或財物損毀，業主有可能被檢控多一項罪行，如罪成可處最高罰款30萬元及監禁一年。

政府再次強調，適時維修和保養私人樓宇是業主的基本責任。對於有心遵辦的業主，政府會繼續向業主提供財政及技術上的支援。但對於漠視樓宇維修責任的業主，當局須嚴正執法。