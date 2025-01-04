孔繁毅料農曆年前後迎流感高峰　或出現H3、H1「雙高峰」 (17:37)

本港去年冬季流感季節持續28周，孔繁毅昨出席商台節目《政經星期六》被問及今年會否出現相同情况，他表示，相信今年的情况沒有往年嚴重，流感高峰期的時間會較短，指現時主要流行病毒株為H1，相信農曆年後活躍度會逐漸下降，短時間內出現H3爆發，有機會出現兩種流感同時爆發的「雙高峰」；農曆年前後入院人數或出現高峰。

孔繁毅指，過去一周本港流感個案已達世衞進入流感季節的基線，5歲或以下兒童的感染率升幅較大，幼稚園或小學或出現爆發，幼童有機會將病毒帶返住所，感染家中長者等。

他續稱，留意到近日不少港人赴日旅遊，返港後出現流感病徵，指日本進入冬季後氣溫較低，流感病毒較活躍。未接種流感疫苗的患者病徵較嚴重，發燒數天仍未退，而已接種疫苗的人大部分均沒有感染，即使感染，病徵亦較輕微；籲未接種的市民，特別是高風險群體，應盡快接種流感疫苗。

另外，至於新冠感染情況，孔繁毅指現時有零星入院個案，正處於低水平，主流病毒株以KP.3為主，傳染性較強但破壞力較低。