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「黃牛價」售劉德華演唱會假票　警拘5男子 (18:11)

劉德華跨年巡迴演唱會舉行期間，警方接獲20多宗報案，指持票進場時始知所購的為虛假門票。警方經深入調查後，先後拘捕5名男子，相信他們涉及16宗案件，合共騙去約8萬元。警方指，涉案的假票仿真度高，另外騙徒以每張2000至5000元的「炒價」當面交收假票，亦主動提出驗票，騙取信任。警方提醒市民，避免向不明來歷的人士購買門票，以免墮入陷阱。

九龍城警區重案組第二隊督察戴廣輝表示，警方自上月17日起，接獲20多宗買到假演唱會門票報案，事主透過非官方網上平台購票，惟進場時被工作人員告知門票失效，他們始知所購的為假票，蒙受損失。

九龍城警區刑事部經情報分析及深入調查，於上月27日至昨日（3日）先後拘捕5名男子，年齡由18至45歲，分別報稱無業、建築工人及藥劑師，涉嫌以欺騙手段取得財產。經調查相信他們涉及16宗案件，牽涉34張假票，共騙去約8萬元。被捕5人是否有關連及其角色仍有待調查。全部被捕男子已獲准保釋候查，於1月下旬向警方報到。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

警方初步調查相信，有犯罪團伙於facebook、IG等社交媒體貼文兜售門票，以現金或轉帳方式交易。警方指，今次案件涉及的假票仿真度高，包括紙質、字體、水印、二維碼及鐳射防偽特徵等均與真票相似，部分座位編號亦不同。另外，騙徒會相約事主當面交收，並提供驗票方法，以減低事主戒心。

警方提醒市民，不要輕信騙徒的驗票方法，應該從官方渠道購買各類型活動門票，避免向不明來歷人士購買門票，以免墮入陷阱。

 

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