明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

工聯會推本港工運歷史展館　建議啟德設「兩航起義」博物館 (12:41)

工聯會今（4日）推出「愛國工運線上虛擬展覽館」，會長吳秋北表示，冀透過展覽館讓市民更深入了解本港工運歷史，他說過往殖民政府下，相關史料難以保存，故需要搶救及傳承弘揚。副理事長鄧家彪舉例，去年紀念「兩航起義」的微電影播映時，有人反映對事件並不熟悉，建議結合民間力量，如涉事的中國航空公司做紀念碑豎立在啟德，以及參考海事博物館在該區設「兩航起義」博物館，由民間經營，月底會約見文體旅局長羅淑佩討論相關建議。

虛擬展覽館將長期展示，並設愛國工運展廳以及國情教育展廳兩大展區，展出大量工聯會歷史圖片、工會文物等資料，工聯會的起源、發展和成就；介紹「香港海員大罷工」、「省港大罷工」以及「兩航起義」歷史等。展板亦附有二維碼，點擊即可聽到口述歷史，部份章節由吳秋北和黃國錄製。

吳秋北稱，工運史料匯編是愛國教育的重要基礎，本港的重大工運事件，都有不可磨滅的歷史意義，必須加以傳承及發揚，若政府不加強保育，將對新一代青年認識本港愛國工運的偉大事跡大打折扣。

理事長黃國說，今年是省港大罷工百周年紀念、抗戰勝利80周年、東江水供港60周年，透露正就相關紀念活動收集意見，亦冀設立紀念館或博物館，加入更多愛國主義和中國歷史文化元素在香港盛事活動等，推動愛國主義教育，以「還原香港的愛國歷史」。

鄧家彪表示，立法會討論私營博物館發展時，他建議政府應在啟德舊機場興建「兩航起義紀念館」，加強愛國主義教育，建議政府可參考位於中環碼頭的「海事博物館」模式，由政府提供場地，以象徵式租金租予民間團體營運，又指有「老前輩」建議可否將當年北飛內地的飛機以3D打印還原，並在港展出。

相關字詞﹕編輯推介 工聯會 吳秋北

上 / 下一篇新聞