工聯會推本港工運歷史展館　建議啟德設「兩航起義」博物館 (12:41)

虛擬展覽館將長期展示，並設愛國工運展廳以及國情教育展廳兩大展區，展出大量工聯會歷史圖片、工會文物等資料，工聯會的起源、發展和成就；介紹「香港海員大罷工」、「省港大罷工」以及「兩航起義」歷史等。展板亦附有二維碼，點擊即可聽到口述歷史，部份章節由吳秋北和黃國錄製。

吳秋北稱，工運史料匯編是愛國教育的重要基礎，本港的重大工運事件，都有不可磨滅的歷史意義，必須加以傳承及發揚，若政府不加強保育，將對新一代青年認識本港愛國工運的偉大事跡大打折扣。

理事長黃國說，今年是省港大罷工百周年紀念、抗戰勝利80周年、東江水供港60周年，透露正就相關紀念活動收集意見，亦冀設立紀念館或博物館，加入更多愛國主義和中國歷史文化元素在香港盛事活動等，推動愛國主義教育，以「還原香港的愛國歷史」。

鄧家彪表示，立法會討論私營博物館發展時，他建議政府應在啟德舊機場興建「兩航起義紀念館」，加強愛國主義教育，建議政府可參考位於中環碼頭的「海事博物館」模式，由政府提供場地，以象徵式租金租予民間團體營運，又指有「老前輩」建議可否將當年北飛內地的飛機以3D打印還原，並在港展出。