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陳茂波就預算案聽取市民意見　多人關注如何推動「低空經濟」 (11:56)

財政司長陳茂波今日（4日）出席港台《眾言堂》，就預算案聽取市民意見，多位市民關注如何使用財政推動「低空經濟」，涉及建成科創認證中心、低空經濟配套等，亦有市民提及街市年年加租。

市民張先生建議，透過財政引導，本港成為認證中心，舉例應吸引內地技術企業到港做開發研究，協助周邊國家或地區企業獲得各項認證，並吸引他們在香港落地生根，尤其東南亞、東盟國家。市民梁先生關注政府提倡低空經濟，但未就低空經濟配套作解說，關注政府未來一兩年在該方面的開支。陳茂波回應時稱，相信香港能為內地的企業提供產品認證，此舉可讓其產品更獲海外市場認可，至於低空經濟的配套及研究，會由財政司副司長黃偉綸跟進。

港九新界商販社團聯合會香先生關註到，大圍街市年年加租，而街市人流卻下降五成，另外街市門口無擋風門，冷氣如虛設，請求陳茂波到場視察。陳茂波指，早前市況不佳時，街市亦曾減租，但現實有需要，難免需要收回成本，擋風門問題會在會後進一步跟進。

市民吳先生則表示，本港總強調吸引外資，但甚少談及增加本地私人投資，而靠公帑出糧有很多人月入超10萬，可強制要求他們一半投資香港，成立「奮身投資基金」，鼓動私人投資或可過千億，而該基金管理人員「將全部身家壓晒喺呢個基金，投資喺香港各行各業」。

相關字詞﹕編輯推介 財政預算案 低空經濟

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