陳茂波料財赤少於一千億 「節流」為主恢復收支平衡 (11:35)

陳茂波表示，為應對疫情政府推出大量措施穩民生，但引起大數額赤字，又指樓市不如預期，發展商收地保守，市民見到樓價下跌亦會選擇租樓先，導致賣地收入、印花稅收入皆遜預期，但稱2024至25年度赤字將少於千億。

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，千億財赤未必透過削減開支、減公務人工就可解決，而是需要聚焦賣地難題。他提出，早前依靠大發展商賣地策略未必能繼續，或可引入針對新型中小型及國外發展商的策略，將一整塊地「拆散賣」。此外，他指若需要甚至可「變賣家當」，舉例政府仍持有逾七成港鐵，而事實上並不需要如此多。

絕不考慮重設勾地

另有市民提出，在賣地方面重設勾地模式，以及為地產商提供回贈優惠。陳茂波表明絕不會考慮，因為勾地模式會令政府失去主動權，強調政府要審時度勢推地，以符合社會需要。

立法會主席梁君彥今早在另一電台節目提及，若透過對公務員減薪緩解財赤，會進一步削減市民的消費。市民區女士提出，現時公務員架構龐大，有很多公務員崗位亦非必要，但薪酬、晉升環境較其他行業均有優勢，認為對問責官員減薪刻不容緩，舉例外國公務員面對財赤都有減薪，有的降低雙位數百分比。