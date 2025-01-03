羅淑佩指全年訪港旅客4500萬符預期 非內地客升44% 「一簽多行」恢復首月日均逾10萬訪客 (21:49)

她表示自深圳「一簽多行」個人遊簽注恢復後，內地訪港人數不斷攀升。單計12月超過310萬人次，平均每日逾10萬人次，去年12月周末內地訪港旅客，平均每日達13.2萬人次，較11月周末每日平均高17%。

羅淑佩又指，剛過去除夕及元旦兩天，共錄得約29.2萬旅客人次，數字上前一年同期低約一成。但2023年除夕及2024元旦均為內地假期，2024年除夕則為星期二，並非內地假期，不能直接比較。她說整個聖誕新年節日期間每日平均旅客人數達到13.9萬人次，分布較對上一年同期平均，相信很大程度是由於深圳「一簽多行」重啟後，不少旅客可配合自己的日程和假期安排，不必集中在「紅日」訪港。

羅並指，剛剛過去的聖誕新年假期，整個香港處處佈滿聖誕裝飾及瀰漫濃厚的節日氣氛，亦上演了各式各樣的精彩盛事，例如「Panda GO! 香港遊」、12月24-26日晚上的煙火表演、12月28日晚上的全港首次煙火無人機匯演、在香港文化中心露天廣場和對出維港設置的「Hello Pandas熊貓駕到」嘉年華、年度國際馬壇盛事2024年浪琴香港國際賽事、首次在香港舉行的Pokémon GO City Safari、以及國際矚目的香港跨年倒數暨煙花音樂匯演等，吸引中外旅客到訪，感受香港國際大都會的節日熱鬧繽紛氛圍。受旅遊業帶動，12月整體市面人流暢旺，本港零售及餐飲等相關業界在不同時間接受媒體訪問時都同意整體市道良好，同時亦各出奇謀提供優惠和特式選項吸客。