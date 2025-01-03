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陳美寶稱大欖隧道方案已盡力回應市民需要　田北辰：非繁忙時應免費 (17:52)

政府今年5月將收回大欖隧道，早前公布建議的收費方案，建議平日及周六對私家車分非繁忙、一般及繁忙三時段收費，市民分時段繳納18、30或45元隧道費。運輸及物流局長陳美寶今日（3日）稱已盡量回應市民降價需要，惟實政圓桌田北辰在立法會反對現有建議方案，強調政府全資擁有的公共道路設施，原則上都應該免費，當局不應以維修保養成本、投資回報為由收費，惟以分流為目的的收費才合理，建議改為繁忙時段40元，非繁忙時段免費使用。

田北辰舉例屯門公路、屯赤隧道等均供市民免費使用，屯門53萬居民享受多年免費屯門公路，大欖隧道卻要收費，對元朗區包括天水圍、錦田的67萬居民不公。運輸及物流局長陳美寶回應時表示，留意到大欖隧道現時車流量已達八成，而減價必然吸引額外車流，認為目前減價方案是看得更長遠。

選委界吳傑莊問及，政府收回隧道後，隧道的維護成本可連同本港其他隧道產生規模效益，隧道費是否續有下調空間。陳美寶回應稱，政府恪守「用者自付、收回成本」原則，政府現時委任營辦商管理隧道，政府亦投入不少資源興建隧道，每條隧道成本不一，現時定價已盡量回應市民需要。

她續指，政府同時需要平衡整體交通管理，避免進一步減價導致擠塞。政府預料大欖隧道雙向車流未來會繼續增長，收費調整以交通管控為前提，建議的收費標準是據2026年交通模型訂立，進一步降低繁忙時段收費或會導致交通擠塞，現時為平日繁忙時段仍留有一成五餘量空間，以備不時之需，會酌情考慮非繁忙、一般時段的私家車收費是否有下調空間，惟商用車方面已無減價空間。

她透露，運輸署未來會就交通運輸策略做研究，預料新收費方案實施後半年至九個月時間會有更多「花款」提出，屆時將考慮包括多人共乘的車輛可獲減部分隧道費等議員建議。

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