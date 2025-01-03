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警員截吸毒司機遭拖行受傷　涉案男子被捕 (17:13)

元旦日一名警員在荔枝角懷疑客貨車司機吸毒，截查期間，司機突駕車逃走，警員遭拖行跌倒受傷。警方經追查昨（2日）在落馬洲拘捕涉案男司機，並在涉案車輛檢獲霹靂可卡因。

深水埗警區刑事調查署理總督察黎瑪茵表示，案發本月1日上午約10時，一名駐守長沙灣分區軍裝巡邏小隊警員，於荔寶路與連翔道交界，發現一輛客貨車違例停泊，當時車窗打開，一名中年男子坐在司機位，右手拿著一支針筒，車內有數包懷疑毒品，懷疑正在吸食毒品，立即上前制止，並要求他落車，但司機並無理會駕車離開，警員於是捉住他的手臂，阻止車輛前行，但司機仍繼續駕駛貨車前行，約70米後警員最終失平衡倒地，貨車最後沿連翔道往旺角方向逃去，警員頭部及手腳受傷，送往瑪嘉烈醫院治理。

深水埗警區刑事部接手調查，發現涉案男子早前透過租車公司租用車輛，並於案發後不久到元朗警署，虛報早前於車內被不明人士截停及騷擾，企圖誤導警方調查方向。

警方經進一步調查及得到租車公司提供資料，於昨日下午約5時，在落馬洲區拘捕涉案56歲姓莫男士，尋獲涉案車輛，並在車上搜獲大約10克霹靂可卡因，被捕男子涉嫌狂亂駕駛、阻礙警務人員執行職務、誤導警務人員及藏毒，正被扣留調查。

黎指案件涉及毒品罪行，涉案男子更罔顧警員及道路使用者的安全，警方對涉案人的行為予以嚴厲譴責。

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