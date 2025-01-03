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漁農美食嘉年華開鑼　市民花逾千元買年貨　籌委會料顧客消費力高於往年 (16:40)

本地漁農美食嘉年華今天（3日）開鑼，參展攤檔將一連3天、朝10晚8在旺角花墟公園銷售本地漁農產品及特色乾貨，市民可免費入場。籌辦委員會主席劉堅偉預料，顧客消費力略高於往年，盼3天展期吸引16萬人次入場，「旺丁又旺財」。

漁農自然護理署、蔬菜統營處及魚類統營處每年合辦本地漁農美食嘉年華，今年主題為「打造本地品牌，共建漁農盛事」，合計有420個本地漁農、乾貨參展攤位。劉堅偉稱，今年攤檔數量創歷年新高，「今年業界反應非常理想，檔口都是求過於供的」。他續指，開幕首一小時已錄得約2000入場人次，較去年同期增兩成，估計入場人次將陸續增加。

不少市民趁嘉年華揭幕首天已入場消費。其中，張女士和母親拉著手推車掃貨，花費逾千元購買年貨。張稱，每年都會來嘉年華「趁吓墟、買吓嘢」，認為今年氣氛好於往年。亦有主婦結伴入場，說各自花了近千元購物，「睇啱就買，無咩預算」。

多個檔主預計嘉年華人流及銷情與往年相若。青協有機農莊經理彭玉婷表示，過去10多年均有參展，盼讓市民知道「原來香港青年協會也有辦農莊，幫助對農業感興趣的年輕人入行」。她說，今年農莊預備了約2000至3000斤農作物，首天上午的人流、銷情不俗，「希望這3天將它們清空」。新界養魚協進會則主要銷售元朗養殖的烏頭，負責人謝女士稱，平日人流會比較少一點，但指市民「通常將海鮮放到最後買」，料未來兩天周末的生意會好轉。

此外，蔬菜統營處及魚類統營處會在嘉年華銷售多款特色漁農產品，其中包括與學術界共同研發的預製菜，包括4款膠原蛋白果凍、櫻桃木煙燻魚仲等；亦有多款本地有機、水耕農產品，包括車厘茄、椰菜、番薯、水耕微菜苗；以及本地漁產品青龍蝦、烏頭、羅非魚及藍瓜子斑。

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