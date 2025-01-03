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44歲男認借出銀行戶口助詐騙集團洗黑錢　判囚兩年 (16:35)

警方於2021年8月展開代號「察言」的執法行動拘捕6男3女，瓦解一個「網上求職騙案」犯罪團伙。該團伙涉於網上平台招聘「刷單員」，聲稱受聘人將貨品加入網上平台購物車，並將款項存入指定銀行戶口就可賺取佣金，惟涉案事主終無法取回金錢。被指借出兩個銀行戶口清洗1196萬涉案犯罪得益的44歲男子，今（3日）在區域法院承認兩項洗黑錢罪，被判監兩年。

44歲男被告涉以兩個銀行戶口，分別清洗851萬及345萬港元犯罪得益，今日承認兩項洗黑錢罪。

案件判刑後，東九龍重案組高級督察譚頌琪透露，為加強以傀儡戶口洗黑錢的阻嚇性，警方曾向法庭申請加重刑罰，最終法庭批准加刑三分之一，判被告監禁48個月。

財富情報及調查科高級督察申文燕補充，在2024年1至11月，逾9000人因「洗黑錢」被捕，比去年同期增加約百分之十，當中超過7000人為傀儡戶口持有人。申文燕稱，有見相關情况越趨嚴重，警方曾就「洗黑錢」案跟律政司商討申請加刑，由2023年10月至今，有49人因租、借、賣戶口被加刑。

申文燕強調，洗黑錢是非常嚴重的罪行，最高可被判罰款港幣500萬元及監禁14年，警方會繼續與律政司就適當案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。

申文燕同時提到，今年1月為「反洗黑錢月」，警方宣傳車「保戶號」將於1月12至25日於港九新界巡遊；警方希望提醒市民保護個人戶口的重要性，並緊記：「銀行戶口，唔租，唔借，唔賣！」

相關字詞﹕編輯推介 法庭 詐騙

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