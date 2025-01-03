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反恐條例第二案　警方於第四被告單位搜出炸藥和電線 (14:54)

《反恐條例》第二案，8人涉2020年初策劃3次爆炸，今（3日）在高等法院踏入第27天審訊。根據警方檢取的手機對話，被告張家俊疑在應用程式Telegram（Tg）表示，如果行動沒有失手，「最少兩三隻狗死／重傷」，又形容「20kg蛋糕乜都飽」。警員在涉案單位搜出炸藥和電線，控方指部分證物具危險性，未將實物呈上法庭。

警員白智峰2020年3月8日執行搜查令，搜查第四被告張家俊租用的葵涌鍾意恆勝中心單位。庭上逐一展示單位物品，包括手機、手提電腦、寫有張名字的卡片和支票簿。此外，單位內有電路板、電池、測量機、裝有橙色電線的盒子和炸藥。控方稱橙色電線和炸藥為危險品，所以「唔攞上嚟法庭」。

白智峰供稱檢取張家俊的iPhone手機取證，除了發現Tg對話，亦在「最近刪除」的相簿發現數段影片。庭上播片顯示，有人在廁所測試引爆炸藥，畫面出現短暫閃光。白表示從沒有非法干擾證物，拍攝後將手機交予網罪科。

控方指被告計劃在悼念周梓樂的將軍澳祭壇放炸彈。根據Tg對話，張家俊的手機曾發送一張設計圖，顯示7厘米深、30厘米高和45厘米闊的長方體；疑為被告李嘉濱的帳號回應「黑火藥引線單條測試，點火失敗」。此外，機主在涉案群組「烘焙同好會0.3」表示樓下有「便衣狗車」，有人回應「未見有RB，人在TKO」、「今晚RB咁勁，要諗另一種方法運入去」。

庭上顯示，手機機主曾向網友表示「下星期如果冇失手嘅話，最少兩三隻狗死／重傷，20kg蛋糕乜都飽」，對方說「同意」。機主亦向另一網友稱「想搵鬼車，整好咗30kg蛋糕支持（附上警察表情符號）」。該網友問及價錢，機主答「愈平愈普通愈好，早日放完巨型蛋糕幫啲狗退休」。

白智峰提及在張家俊的單位搜出一個灰色背囊。控方展示Tg群組的照片，拍到同款灰色背囊和疑似炸彈。控方庭上稱，相中背囊正是檢取為證物的背囊。白又指，在張的私家車發現俗稱「豬嘴」的防毒面具、電路板和聚酯樹脂。聆訊下周一續。

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