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陸振中涉非禮襲擊案　自辯稱事主擅開車門操作波棍　官質疑說法離譜 (14:40)

時任沙頭角分區指揮官警司陸振中涉嫌非禮女下屬及襲擊同袍案，今日（3日）在區院續審。控方播放當晚停車場閉路電視片段，指被告飲酒後在逆線及開着車門的情况下行駛，被告反指事主擅開車門操作波棍。惟法官直指，被告駕駛七人車而事主站於車外，「手點去掂到波棍？長臂猿都唔得啦」，並向被告表示「你睇下有冇機會有人信，唔係要你講假嘢」。

被告陸振中（42歲） 續接受控方盤問。陸早前辯稱，當晚飯局中3名事主向他坦白有遲到早退等違紀行為，懇求陸協助他們向上級求情，因見陸決意離開便與被告拉扯。惟控方質疑陸的說法，指督察蔡文浩於庭上確認他事後沒受到警方紀律調查或處分，故陸編造故事。陸否認並指警隊一般不會讓警員預先得知他正受查。

控方遂指，X與賴文顯為見習督察，「好驚你警司嘅權力」，蔡文浩則渴望被調離沙頭角，故怕得罪陸，但陸稱「我都怕得罪佢哋3個」，不想破壞團隊內和平氣氛。控方又指，陸供稱3人對他「又打、又拍車廂」，警隊理應對警員這種酒後失常的行為是零容忍，並質疑3人會否「夠膽咁做」。陸表示「佢哋攻擊嘅人係我，我偏向原諒佢哋」，當時他念在同事一場，打算事後才檢討事件。

控方續播放2022年7月15日晚上，陸在飯局後回停車場取車的片段，顯示被告上車後先逆線行駛，其間有人扶住車身急行，車門被打開後，被告繼續行駛2至3個車身後才停下。陸表示當時X擅開車門操作波棍，惟法官指從片段可見X站在七人車外，質疑X如何伸手觸及波棍，「長臂猿都唔得啦」，並斥被告的說法離譜，應思考其說法會否可信。 

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