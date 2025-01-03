七旬的士司機撞翻電單車司機後一度駛走　判囚14個月停牌兩年 (14:15)

被告陳錦全（現年72歲）2019年有一項不小心駕駛紀錄，另有5次定額罰款紀錄，包括1次橫越雙白線及1次不遵守交通燈號。被告承認於2023年9月28日，在葵涌大白田街FA4420號燈柱附近，危險駕駛一輛的士，引致KHAN Sajid身體受嚴重傷害；同日有意外發生而沒有停車；以及使用之的士轉向齒輪箱右邊托架螺栓鬆動。

法官練錦鴻判刑指，被告當時已尾隨電單車一段時間，附近無其他車輛分散其注意力，以路面情况，被告應更為小心；當前方車輛駛離，應避免發生碰撞，被告刑責與不依照交通燈停車相若。法官又稱，被告曾下車檢查的士車身，可見他認為最重要是自身利益。他事後向警員託辭說乘客趕時間，要先安頓對方才折返，惟辯方已確認說法不實。法官考慮所有因素後判被告監禁。

案情指，當日下午2時55分，被告駕駛着的士，尾隨正駕駛電單車、職業為外賣員的事主，沿白田街北行線行駛。當事主在紅燈前減速並停下電單車後，被告無停車並從後撞向電單車。事主連同其一袋蔬菜跌在的士引擎蓋上，被告繼續逆線行駛數秒，令事主和其蔬菜相繼跌在路面。

至3時05分，被告在附近巴士站停下檢查車頭，於17分再次抵達案發地點。被告向警方稱因開車太快撞到電單車。事主被送往瑪嘉烈醫院治理，他頭的枕部疼痛、右踝開放性脫位，脛骨外露、右遠端脛骨及左跟骨嚴重粉碎性骨折等。事主同年10月出院至今一直放病假，仍無法自行站立，終身需以輪椅代步，或在拐杖協助下緩慢步行。