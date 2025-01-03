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啟德體育園主場館首次測試賽周日上演　料有1萬觀眾　不設特別巴士路線 (14:00)

啟德體育園主場館後日（5日）舉行首場測試賽，上演大專七人欖球比賽。體育專員蔡健斌今日（3日）表示，當日共17場比賽，將由上午11時15分持續至下午6時半，預料有1萬人參與。此外，今次測試賽並不開放所有設施，暫無特別巴士路線安排，或測試使用運輸署電子平台召集的士載客。

觀眾當日將於不同時段分場次入場觀賽，最早可於10時左右入場。館內設驗票閘機，掃描票面內二維碼即可入閘，不設劃位，當局建議觀眾當日使用啟德、宋皇臺站D出口到場，距主場館步程10分鐘，途中將有紫色指示牌引導觀眾入場。

蔡健斌表示，測試賽全日將有1萬人入場，主要涉及測試主場館二樓看台及三樓部分貴賓室，五樓的看台則待未來有更多觀眾時再作測試，另會測試全數更衣室。場館內的30個小食站不會全數開放，未來則會視乎測試人數，甚至增設臨時攤位。

對於上月在青年運動場舉行的澳門對關島賽事門票安排混亂，蔡健斌稱本次門票在不同團體內部分發，觀眾會提前收到。

是次測試賽不設特別巴士路線，將會測試運輸署電子平台召集的士司機到上落客區載客。運輸署首席運輸主任尹柏恩指出，今次測試賽持續一日，1萬名觀眾於不同時段入場，料實際需求應少於1萬，當署方預料需求大於少萬時才會安排特殊巴士路線。的士上落客區位於宋皇臺道，距離場館步程約7分鐘，署方已與的士營辦商、召車平台合作，建立即時通訊平台，測試賽當日將試行透過該通訊平台，按即場需求召的士支援運輸需要。

主場館天幕活動中途不能開關　每個座位下設獨立冷氣

啟德體育園有限公司總監（策略發展）鄧竟成向記者介紹場館設施，他表示，主場館有重約1.5萬噸鋼材組成的開合式天幕，天氣惡劣時可關閉防風雨，亦可阻隔噪音，會因應演出的需要使用，但因安全考量不能在活動中開關，演出方須提前與園方溝通決定演出當日天幕是開啟或關閉。場館中間的草地由底部起計，依次為混凝土、人工草皮、保護膠板及真草，鄧稱如活動毋須使用真草或膠板，可捲起真草皮及移走膠板，移走的真草皮會運到與體育園合作的足總將軍澳訓練基地放置。

鄧竟成又指，場內每個座位下方均有獨立冷氣，另有57個包廂，面積由41平方米至75平方米不等，每間容納人數由最少18人至最多63人，包廂樓層坐滿共可容納約1873人。

相關字詞﹕編輯推介 啟德體育園 體育專員 蔡健斌

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