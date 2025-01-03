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陳美寶：東九龍集體運輸系統走線擬左移　研設藍田北站 (10:35)

政府正推展東九龍智慧綠色集體運輸系統，爭取2026年為項目招標，2027年批出合約。運輸及物流局長陳美寶接受報章專訪時表示，局方有意更改東九龍系統路線，擬將走線略為左移，並研究設立藍田北站，料德田邨、興田邨和藍田邨約數萬名居民可受惠。她表示，當局對規劃方案持開放態度，稍後會向當局居民及關注團體作解說。

局方早前公布，東九系統全長約7公里，初步將設彩虹東、彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達、馬游塘及油塘東等8個站，系統主要在天橋上行駛，馬游塘至油塘段則為隧道。陳美寶指，東九龍智慧綠色集體運輸系統接獲35份意向書，有建築商反映藍田穿山隧道成本較貴，亦有居民反映無法受惠，當局最新的可行性研究結果顯示，由藍田往油塘需開山劈石，路線較複雜且成本較高，故決定將原走線落山位置的隧道左移，再連接油塘站。

陳美寶：正與內地密切探討「粵車南下」安排

另外，陳美寶表示，自「港車北上」實施以來，市民使用港珠澳大橋往來三地的熱情持續升溫，舉例指去年7月至9月平均每日有1.2萬輛車次、日均7萬人次的客量。她又透露，「粵車南下」相關措施已提上議程，當局正與內地有關部門密切探討安排，會向社會公開徵求意見。

的士車隊方面，陳美寶預計首個車隊今年3月將投入服務。她又表示，已邀請交通諮詢委員會成立相關小組，陸續與網約車平台營辦商會面，會了解內地平台的操作經驗作參考。她說，規管網約車平台的法例未必需要巨細無遺，例如可以採取發牌制度，並設置一定條款。

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