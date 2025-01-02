西九龍公路3死車禍│　女親屬一籌莫展　有人丈夫離世胞弟重傷　有人兩邊醫院奔走探丈夫及早產兒 (17:18)

25歲傷者當日清醒送院，至昨午情况嚴重，留醫伊利沙伯醫院。其妻指丈夫全身多處骨折，下半身神經線斷裂，有機會半身癱瘓，目前要留醫深切治療部。她說丈夫醒後不斷追問同車其他人的傷勢，家人不忍心告知。後來丈夫得知有人喪生，追問「邊個死咗？邊個死咗？」得知3人離世後十分傷心。妻子續指，早前誕下早產男嬰，兒子因氣腫需要留醫屯門醫院兒童深切治療部，目前要兩邊醫院奔走。

33歲死者的妻子亦有到殮房認屍，據了解，她也是21歲傷者的胞姐。他與丈夫原本為表兄妹關係，兩人青梅竹馬，其丈夫早年移民英國，她則留港任職幼稚園教師，兩人遠距離戀愛一段時間，上月底結婚，惟結婚數天，丈夫便遭遇車禍喪生，天人永隔。在場家屬指，33歲死者的其他家人都在英國，遺體或會移送倫敦安葬，暫未決定。

至於21歲傷者當日昏迷送院，昨晚情况轉為穩定，目前繼續留醫瑪嘉烈醫院。家屬指他雖然沒有生命危險，但身體多處骨折。