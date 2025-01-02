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段崇智回顧中大歲月　最難忘抗疫　盼學生找到人生目標及意義 (16:45)

中大第八任校段崇智將於下周二（7日）卸任。中大刊物《走進中大》最新一期中，段崇智回顧7年中大歲月，稱任內最難忘全校齊心抗疫，中大六十周年校慶亦令他印象深刻。他感謝中大同仁的努力，稱過去7年的一切成績及成就，都是每一位中大人的努力，又透露卸任後會繼續科研工作、發表論文等，及專注於幹細胞及再生醫學的研究。

中大亦發放以「段崇智教授告別中大」為題的片段，段於片中表示，他心目中的中大在文化、精神上及在為學方面都很獨特，與其他大學完全不一樣，很感激所有教授、員工，尤其是學生，希望學生在校內找到人生的目標和意義。他亦說，每一個部門都有非常忠心、對中大有感情的工作人員，稱每次與他們工作都很愉快。

段崇智憶述當初到海外留學，其母含淚叮囑他以後學有所成，要回來貢獻香港，成為他多年後回香港的原因之一。他說，中大是近年在教育、研究、服務社會3方面的發展和成就，均令他感到鼓舞和驕傲，亦提到中大30萬名校友令他十分難忘，他們與校方在不少項目上合作，並秉承中大的理念和情懷，在各領域服務社會。

被問到希望學生及教職員如何記得自己，段崇智自言是老華僑，重視傳統的中國價值「忠、誠、信」，亦是其的做人宗旨，「我雖未能完全做到，但會盡力而為。」他又引述電影《洛奇：勇者無懼》主角所說：「It ain't about how hard you're hit, it's about how you can get hit and keep moving forward.」（大意：受打擊不是重點，重要的是受打擊後如何重新站起，繼續向前。）

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