段崇智回顧中大歲月　最難忘抗疫　盼學生找到人生目標及意義 (16:45)

中大亦發放以「段崇智教授告別中大」為題的片段,段於片中表示,他心目中的中大在文化、精神上及在為學方面都很獨特,與其他大學完全不一樣,很感激所有教授、員工,尤其是學生,希望學生在校內找到人生的目標和意義。他亦說,每一個部門都有非常忠心、對中大有感情的工作人員,稱每次與他們工作都很愉快。

段崇智憶述當初到海外留學,其母含淚叮囑他以後學有所成,要回來貢獻香港,成為他多年後回香港的原因之一。他說,中大是近年在教育、研究、服務社會3方面的發展和成就,均令他感到鼓舞和驕傲,亦提到中大30萬名校友令他十分難忘,他們與校方在不少項目上合作,並秉承中大的理念和情懷,在各領域服務社會。

被問到希望學生及教職員如何記得自己,段崇智自言是老華僑,重視傳統的中國價值「忠、誠、信」,亦是其的做人宗旨,「我雖未能完全做到,但會盡力而為。」他又引述電影《洛奇:勇者無懼》主角所說:「It ain't about how hard you're hit, it's about how you can get hit and keep moving forward.」(大意:受打擊不是重點,重要的是受打擊後如何重新站起,繼續向前。)