港大醫學院：抗精神病藥氯氮平導致血癌發病風險極低 (15:40)

有關研究成果已發表於《PLOS Medicine》期刊。港大研究團隊指出，氯氮平是目前唯一獲得美國食品及藥物管理局（FDA）批准，用於治療難治性精神分裂症的抗精神病藥物，最近芬蘭和美國的研究顯示，氯氮平或與血癌風險顯著增加有關，但無法有效估算相關病例數。

港大醫學院研究團隊利用醫管局的全港電子健康紀錄，從2001年至2022年間的40萬份數據篩選，追蹤當中約一萬名診斷為精神分裂症的患者，由首次使用藥物開始7年間的健康狀况，並檢視血癌發病情况。研究結果顯示，約7年間有39人發展為血癌，氯氮平服用者血癌的加權發病率比估計為2.22，表明氯氮平與血癌發病率確有些微關聯，其他癌症風險並無增加。

領導該研究的港大醫學院藥理及藥劑學系助理教授黎子駿表示，現時的血液監測措施已十分完善，加上數據顯示服用此藥後患血癌的概率極低，病人毋需過分擔心，又認為醫生應權衡此藥的風險和益處，按病人需要作出適切安排。研究團隊目前亦正在重新檢視其他精神藥物的潛在不良反應，黎子駿說，希望通過跨學科合作和努力，能更好地幫助日常的臨牀決策，使精神疾病患者的藥物使用更加安全和有效。