港大醫學院：抗精神病藥氯氮平導致血癌發病風險極低 (15:40)

港大醫學院的跨學系研究團隊利用醫管局21年間的40萬份醫療大數據，進行全球首個針對高效抗精神病藥物「氯氮平」與血癌發病率關聯的分析研究，結果發現使用氯氮平導致血癌的風險極低，平均每一萬人用藥一年，僅增加不到6例血癌。團隊建議衛生署及各地藥監機構無需進一步限制氯氮平使用或發出特別警告，以便及早用藥有效治療精神病。
有關研究成果已發表於《PLOS Medicine》期刊。港大研究團隊指出，氯氮平是目前唯一獲得美國食品及藥物管理局（FDA）批准，用於治療難治性精神分裂症的抗精神病藥物，最近芬蘭和美國的研究顯示，氯氮平或與血癌風險顯著增加有關，但無法有效估算相關病例數。
港大醫學院研究團隊利用醫管局的全港電子健康紀錄，從2001年至2022年間的40萬份數據篩選，追蹤當中約一萬名診斷為精神分裂症的患者，由首次使用藥物開始7年間的健康狀况，並檢視血癌發病情况。研究結果顯示，約7年間有39人發展為血癌，氯氮平服用者血癌的加權發病率比估計為2.22，表明氯氮平與血癌發病率確有些微關聯，其他癌症風險並無增加。
領導該研究的港大醫學院藥理及藥劑學系助理教授黎子駿表示，現時的血液監測措施已十分完善，加上數據顯示服用此藥後患血癌的概率極低，病人毋需過分擔心，又認為醫生應權衡此藥的風險和益處，按病人需要作出適切安排。研究團隊目前亦正在重新檢視其他精神藥物的潛在不良反應，黎子駿說，希望通過跨學科合作和努力，能更好地幫助日常的臨牀決策，使精神疾病患者的藥物使用更加安全和有效。