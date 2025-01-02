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警司陸振中涉非禮下屬　自辯稱無煙酒習慣　遭控方質疑後承認曾吸煙飲酒 (15:16)

時任沙頭角分區指揮官警司陸振中涉嫌非禮女下屬及襲擊同袍案，今日（2日）在區院續審。陸振中繼續自辯，表示他曾經切除部分肺部及膽囊，他除非因公務宴會需要喝酒，否則公餘甚少會喝酒，亦沒有吸煙習慣。惟控方質疑，案發當晚的閉路電視片段顯示，他在飯局內吸煙，明知而違犯相關控煙法例，更向需要駕車回家的同僚乾杯。陸觀看片段後承認曾吸煙及喝酒。

被告陸振中接受控方盤問，供稱他於26歲加入警隊任職督察，35歲成為總督察，至案發同年即2022年升任警司，時年42歲。控方問及，陸是否算得上年輕便成為警司，惟陸不同意，指當時警隊人手出現斷層，有同僚未滿40歲已成為警司。陸另指，一名督察在見習期間須要每半年接受4名上級的工作評核，警司級別的核評尤關重要。控方遂問，假如陸「寫衰」核評報告，會不利見習督察的仕途，陸稱不同意，指以往警隊會出現上司針對下屬的情況，故下屬可透過內部機制舉報事件。

陸又指，他曾先後入院切除半邊右肺及膽囊，他沒有吸煙習慣，亦甚少喝酒。陸自言，過往出席公務宴會接待外國警隊時，需要向賓客敬酒，他會將茶或水倒入酒杯，假裝是啤酒或白酒，而遇上賓客「派煙」，陸只會將香煙「擔喺口邊」。

控方質疑，從2022年6月22日的閉路電視片段可見，當晚陸與3名事主晚飯時吸煙，更強調畫面顯示「有火光，你噴咗一大啖煙」，陸承認吸煙。控方亦質疑，陸明知賴文顯需要駕車回家，但片段顯示陸主動向賴乾杯，陸解釋他舉杯是想緩和氣氛，況且他已不清楚當時水杯內是酒還是茶，控方遂指片段顯示該水杯有啤酒泡，並反問陸「要唔要睇多次」，陸表示不需要，及後承認有舉杯喝酒。

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