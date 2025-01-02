反恐條例第二案｜辯方質疑便衣警施暴致被告左膝骨折兼以「吊落樓」脅逼其供出同僚　警員一概否認 (14:32)

警員劉劍活2020年3月7日在寓所拘捕第四被告張家俊。劉在辯方盤問下稱，同袍身穿有警察字樣的黑色背心出動，不記得有否戴口罩。辯方指出，警員將委任證倒轉，甚至無出示委任證，入屋後立即衝向張家俊，把張按在地上，用長槍指向張的身體。劉否認上述指控，稱記憶中無人攜帶長槍。

辯方續指，警員替張家俊上手扣後，用粗口罵張「整炸彈啊？」，並大力踩張的左膝關節位置，致左膝骨頭碎裂；不久警員把張帶入廁所，以不同角度拍攝臉部，嘗試為手機解鎖。辯方表示，張曾問為何沒有將手機放入防干擾證物袋，戴戰術手套的警長向張的胸口揮拳兩次，罵「關你x事」。劉劍活否認說法，稱同袍沒有進入廁所，亦不同意張受襲後表情痛苦。

辯方提出，警員問張家俊是否認識「五飛」（首被告何卓為的外號），又指若張家俊不招認同案者，會「搞」張的女友。辯方又指，警員斥張已是犯人，說「你哋班黃絲成日話我哋警察強姦啲女，同埋吊人落樓，你試下乜都唔講啊？」劉劍活否認有過上述對話。辯方進一步指，張嘗試在青山警署作投訴，警長上前摑了張一巴，令張不敢投訴。劉不同意說法，重申同袍沒有襲擊張。

參與拘捕的警員白智峰供稱，入屋後見到張家俊「瞓喺地下」，雙手不停撥動。白表明警察身分後，把張扶上椅子，並檢取客廳桌上的兩部電話。青山警署值日官、警署警長潘富安則表示，在報案室見到張左腳一拐一拐，張報稱自行扭傷和毋須求醫。辯方和法官庭上問及，有醫療紀錄顯示張左腳骨折，其傷勢由扭傷變成骨折，潘會否感奇怪；潘回答沒有深究此事。聆訊明續。