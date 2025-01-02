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中一自行分配學位今起接受申請　有家長稱學童人口下跌選校趨進取 (14:25)

明年9月升讀官津校中一的學生，「自行分配學位」選校階段今（2日）展開。今早有家長攜同兒子，到傳統名校皇仁書院親身遞交申請表。有家長表示，移民潮加上近年學童人口持續下跌，選校趨向進取，自行階段均選名次較高學校。

家長黃先生今早11時許到皇仁書院交表，他稱移民潮加上學童人口逐年下跌，故選校趨進取，亦分析男校競爭相對較少，入讀機會較大。他指，兒子校內排名首十，自行階段屬意排名較高學校，第二志願亦選同為男校的華仁書院。

家長Joyce（化名）表示，學童人口下跌但不少家長編好排名較高學校，認為競爭仍然劇烈。她指，自己按兒子興趣，為其安排奧數及泳班，對於兒子升中選校，她笑言自己亦感壓力，稱學習環境「影響一生」，已安排兒子近年盡量參加比賽，以及報考初中托福（TOEFL Junior），以爭取入讀心儀學校的機率。

人才計劃下不少內地家長安排子女來港，被問會否變相增加選校競爭時，與丈夫一同前來交表的潘太說，兩地學生各有長處，「香港自己出嚟嘅，都有自己嘅優勢」，認為內地學生來港需時適應，且本地生的課外活動經驗較內地生豐富，例如兒子報讀羽毛球、排球、單簧管、獨木舟、游泳等興趣班，近日亦赴內地參加遙控模型車比賽，笑言沒有仔細計算每月洗費。

從事IT的陳先生表示，兒子就讀「一條龍」學校，八成機會可升讀所屬中學，且在校成績排名高，故自行階段選校偏進取，以平常心應對。他指，兒子沒有報讀補習班，平日會帶兒子到博物館增長歷史、科學及科技層面的知識，亦按其興趣報讀數學班。

中一自行分配學位即日至本月16日接受申請，今年9月將入讀中一的學生可向最多兩間參與派位的中學遞交申請。中學將於3月31日將錄取結果通知正取學生的家長。

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