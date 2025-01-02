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涉強姦輕度智障女兒　六旬父被判囚7年半 (12:29)

六旬漢涉性侵22歲輕度智障女兒，早前承認一項強姦罪，案件今（2日）在高等法院求情及判刑。法官判刑時引述被告的心理報告稱，被告的智商只有63分，屬輕度智障，但應有能力辨別對錯，拒絕因應被告的心智情况減刑。法官同時列舉多項加刑因素，包括被告違反誠信，並利用女兒的殘疾佔便宜，跟對方無套性交，終判處被告監禁7年半。

案發時無業、自2001年依賴綜緩維生的被告L.C.K.，早前承認於2022年7月4日，在屯門住所強姦女兒X。辯方早前已存檔書面求情陳辭，今早庭上補充，希望法庭基於被告患輕度智障減刑。

暫委法官郭棟明判刑時引述X的心理報告指，X患輕度智障，在言語表達方面有困難，僅能表示案發後感到心煩意亂、痛楚、無助和擔憂；報告又提到，涉案事件仍不時湧現在X腦海、X亦遭逢睡眠障礙，而自從事件曝光和被告被捕後，X感到釋懷及安全。

此外，郭官提到，被告的心理報告指出，被告的智商為63分，屬輕度智障，但有能力照顧自己和工作，亦應能辨別對錯。郭官又稱，心理報告顯示被告的悔意流於表面，曾否認自己在本案有責任，最終拒應被告的心智狀况減刑。

郭官同時列舉多項加刑因素，指被告身為X的親父，理應照顧X，避免別人利用她的殘疾佔便宜，「可悲的是，你（被告）卻是利用她殘疾佔便宜的人」，違反誠信，且在X家中犯案。郭官決定以監禁12年為量刑起點，因應被告認罪及免卻被告出庭作證，減刑至監禁7年半。

案情指，被告與妻子於2005年離婚，案發時22歲的X與被告居於涉案單位，X的母親則與X的兄長居於深水埗區。2022年7月5日，X致電母親，指遭被告觸摸下體及臀部，希望離家，母親遂着X收拾物品到其住所。之後X於母親查問下進一步稱曾跟被告性交，當時有嘗試反抗但不果，事件終報警處理。  

X其後在警方錄影會面時指，被告在案發日全身赤裸，脫下她的衣服，並在沒有戴上安全套下與她性交，令她感痛楚。X曾表明拒絕，又嘗試推開被告，惟未能阻止對方。被告被捕後，於警誡下否認指控。

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