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何永賢：三成劏房居住條件差　僅部分可改至合規　整合後將有8萬簡樸房供應 (12:00)

政府早前就「簡樸房」規管制度舉行公眾諮詢。房屋局長何永賢今日（2日）在報章撰文表示，若依政府建議的「簡樸房」規管制度，本港現時的11萬劏房戶中，共有3.3萬個、約佔總數三成單位居住條件較差，應被根除，當中僅有部分單位可改建為「簡樸房」，另外七成，即餘下的7.7萬個單位只要小規模改造，即可符合「簡樸房」要求，最終將有約8萬個單位繼續留在市場。

何永賢在《南華早報》發表文章，表示當局最早於今年第四季起，為「簡樸房」設一年半登記期，並在登記期後設長達兩年的寬限期，料已給予業主足夠時間與租客商討，並改建有關單位至符合「簡樸房」標準。另外，房屋局正就「簡樸房」規管制度進行持份者諮詢，將於2月10日結束，會爭取在2025年內通過有關條例的草案。

至於執法工作的開展，何永賢表示，地區服務隊將協助遷出的住戶尋找合適的替代住所，如過渡房屋和簡約公屋等，盼減少對劏房住戶的影響。

另外，她提及，依據政府「提量、提速、提質」的要求，重申2026至2027年度將有3萬簡約公屋落成，5年內將有18.9萬個公營房屋單位，較上一個5年多八成；另有3000個過渡房屋單位預計將於2025年竣工，以填補短期供應缺口，亦已有約1.8萬個過渡房屋單位竣工並投入使用。

相關字詞﹕編輯推介 何永賢 簡樸房

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