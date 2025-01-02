陳美寶：如有需要可引入專才支援C919飛機維修工作 (10:33)

陳美寶今早於港台《千禧年代》重申，香港於飛機維修方面有完善配套，相信有能力支持國產飛機維修工作，提到機管局會於三跑整合飛機維修服務設施，做好硬件。

人手方面，陳美寶指，香港國際航空學院有不同培訓課程，包括飛機維修，學院於近一兩年亦正拓展與大灣區人員交流及短期課程，相信學院已有相關工作計劃。

陳美寶稱，要「走得遠」、先要「坐得穩」，當局會積極做好C919航線的配套，之後會積極進取地尋求不同商機，包括擴展內地航點，或與內地航空公司商討在不同航點安排C919航機。

陳美寶又說，聖誕期間本港航班升降量已恢復新冠疫情前水平，高峰期達1150班，平均每日客運量超過18萬人次。她表示，機管局會積極增加航班，政府會以開放態度考慮剔除航權下一些限制剔除，以增加航點及航班。