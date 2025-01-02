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陳美寶：如有需要可引入專才支援C919飛機維修工作 (10:33)

中國東方航空昨（1日）起安排旗下國產C919飛每日往返香港和上海虹橋的定期商業航線，運輸及物流局長陳美寶昨出席送機儀式時表示，香港具備經驗支持國產飛機維修工作。對於香港工程師學會稱，目前全港只有一名持牌工程師完成C919的機型維修訓練，陳美寶今（2日）說，民航處由2012年起參與C919的內地認證工作，亦有派員參加培訓及相關課程；若短期內需要多些人手作支援，可經現行計劃引入專才來港工作。

陳美寶今早於港台《千禧年代》重申，香港於飛機維修方面有完善配套，相信有能力支持國產飛機維修工作，提到機管局會於三跑整合飛機維修服務設施，做好硬件。

人手方面，陳美寶指，香港國際航空學院有不同培訓課程，包括飛機維修，學院於近一兩年亦正拓展與大灣區人員交流及短期課程，相信學院已有相關工作計劃。

陳美寶稱，要「走得遠」、先要「坐得穩」，當局會積極做好C919航線的配套，之後會積極進取地尋求不同商機，包括擴展內地航點，或與內地航空公司商討在不同航點安排C919航機。

陳美寶又說，聖誕期間本港航班升降量已恢復新冠疫情前水平，高峰期達1150班，平均每日客運量超過18萬人次。她表示，機管局會積極增加航班，政府會以開放態度考慮剔除航權下一些限制剔除，以增加航點及航班。

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