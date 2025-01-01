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西九龍公路3死4傷車禍　其中兩死者遺下幼子女 (23:23)

西九龍公路元旦發生6車相撞致命車禍，釀3死4傷，這場嚴重車禍奪去兩名育有幼兒的爸爸的生命。意外中當場死亡的30歲男司機Ali（李文）是家庭經濟支柱，育有兩名幼兒，其妹Sarah表示，事發後接獲友人告知意外，家屬隨即趕往醫院，豈料「後尾發現佢（哥哥）無嚟到醫院」。她又說「暫時知道喺個的士司機衝入去」，冀當局盡快查明經過。

Ali於家中排第二，有一姊兩妹。操流利粵語的妹妹Sarah稱，兄長於巴基斯坦出生，自小來港，持香港身分證並融入香港生活，與太太育一對分別一歲及兩歲的兒子。Sarah表示，兄長於除夕不用上班，故偕4名同鄉外出消遣，豈料遭逢車禍離世，而昏迷送院的21歲男乘客為兄長鄰居。

34歲死者Faisal則於昨凌晨送院後不治。與死者相識8年、同居於新填地街一單位的男室友說，除夕當日死者仍到大埔一地盤工作，放工後曾致電給他稱相約好友外出遊玩，「晏啲先返嚟呀」。該室友稱，Faisal與太太育有兩女，年約1及3歲，均在港出世，現時妻女及父母均身處巴基斯坦。Faisal另有兩名弟弟，其中一名弟弟仍於求學階段。室友透露，昨早Faisal胞弟有到住所取回私人物品等。被問及會否將遺體運回家鄉，該室友稱尚未知情，有待死者家屬回覆。

涉事載有5名南亞裔人士的私家車，其中30歲男司機當場死亡，4名乘客中兩人昏迷送院後不治，另兩乘客送院，當中一名21歲男乘客背部受傷，昏迷送院治理，至今日（1日）晚上情况穩定；另一25歲男乘客背部受傷清醒送院，至今午情况嚴重。

相關字詞﹕交通意外

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