西九龍公路3死4傷車禍　其中兩死者遺下幼子女 (23:23)

Ali於家中排第二，有一姊兩妹。操流利粵語的妹妹Sarah稱，兄長於巴基斯坦出生，自小來港，持香港身分證並融入香港生活，與太太育一對分別一歲及兩歲的兒子。Sarah表示，兄長於除夕不用上班，故偕4名同鄉外出消遣，豈料遭逢車禍離世，而昏迷送院的21歲男乘客為兄長鄰居。

34歲死者Faisal則於昨凌晨送院後不治。與死者相識8年、同居於新填地街一單位的男室友說，除夕當日死者仍到大埔一地盤工作，放工後曾致電給他稱相約好友外出遊玩，「晏啲先返嚟呀」。該室友稱，Faisal與太太育有兩女，年約1及3歲，均在港出世，現時妻女及父母均身處巴基斯坦。Faisal另有兩名弟弟，其中一名弟弟仍於求學階段。室友透露，昨早Faisal胞弟有到住所取回私人物品等。被問及會否將遺體運回家鄉，該室友稱尚未知情，有待死者家屬回覆。

涉事載有5名南亞裔人士的私家車，其中30歲男司機當場死亡，4名乘客中兩人昏迷送院後不治，另兩乘客送院，當中一名21歲男乘客背部受傷，昏迷送院治理，至今日（1日）晚上情况穩定；另一25歲男乘客背部受傷清醒送院，至今午情况嚴重。