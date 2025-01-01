鄭泳舜偕過渡屋營運機構代表晤戴尚誠 倡簡樸房制度為住戶另設入住資格作安置 (20:03)

鄭泳舜昨偕同來自18個過渡房屋營運機構負責人或代表，在立法會綜合大樓內與戴尚誠會晤，另兩支劏房區域服務隊負責人也參加。民建聯房屋事務發言人陳學鋒亦有出席交流會。

政府正就簡樸房規管制展開公眾諮詢，一直主張有序取締劣質劏房的鄭泳舜稱，明白不同界別對簡樸房規管制度有不同意見，他期望當局多聆聽各方意見及平衡訴求，對諮詢文件內容作適當調整。他稱政策目的只是針對劣質劏房，要求要有改動，不是要弄到劏房全部都不合法。

有與會者關注簡樸房日後租金會較劏房為高，當局是否會考慮在過渡房屋增設一個類別入住資格，專讓因新制度下沒資格申請公屋並負擔不起簡樸房租金居民入住。對個別過渡房屋項目已有四成住戶流轉至公共房屋，有與會者指個別新界的過渡房屋項目仍需租客入住，其他已入住項目面對甲類住戶將陸續減少，當局除了需要再放寛住戶甲乙類比例外，應設機制並與營辦機構溝通，以一個較快方法，讓簡樸房制度下有住屋需求的租戶，流轉到過渡屋單位。

與者會稱，屆時應容許營運機構予相關住戶有一個較具彈性或短期的恩卹安置租約期，如一年、不一定像現在兩年。另有與會者建議政府增設求助熱線，讓劏房住戶遇上困難，可以求助。

另外，過渡房屋方面，目前已落成項目達48個，提供達1.8萬伙，未來兩年還有近2800個單位供應。有與會者反映個別項目的土地來自發展商，租約期還有一至兩年，過渡屋發展將何去何從，是否要籌備租戶調遷。另有意見指個別項目出租率未到100%，機構要自負盈虧，要支付差餉地租，當簡約公屋今年首季出台後，空置情況可能更為明顯，要求當局檢視過渡屋的功能定位，必要時考慮給予額外支援。

有不同與者會表示，希望政府加大對過渡房屋的宣傳，多些舉辦開放日及鼓勵「睇樓團」等，以不同措施吸引劏房住戶流轉到過渡房屋。鄭泳舜在總結時稱，在過去數年，不同的過渡房屋營運機構都做得很好，除住屋外，還為租戶提供了不同的社會服務，這類社會房屋有必要走下去；期待透過簡樸房制度出台，當局可對營運機構作適度支援，讓他們做得更好。