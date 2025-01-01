麥當勞主題天星小輪重現1976年巨無霸橫渡維港舊相 乘搭市民開心打卡 (16:23)

香港麥當勞除帶來期間限定麥當勞主題天星小輪外，更特意將尖沙嘴及中環碼頭佈置成生日派對主題，於碼頭內放置麥當勞樂園人物主題裝飾，包括主題海報、旗海、打卡紙牌等，讓廣大市民一起參與香港麥當勞50週年的生日派對。香港麥當勞管理團隊更聯同一眾麥當勞樂園人物，包括麥當勞叔叔、漢堡神偷、小飛飛和滑嘟嘟，驚喜現身派發50周年紀念小禮物，令現場洋溢生日慶祝氣氛。

香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示，為感謝顧客50年來的支持，香港麥當勞元旦日起舉辦一連串慶祝活動，希望透過不同形式連繫社區，傳遞品牌最重視的快樂文化。公司今日請全港市民全日免費乘搭來往中環及尖沙嘴天星小輪，市民更有機會登上麥當勞主題小輪打卡留念。香港麥當勞未來會繼續創新求變，為大家創造更多開心時刻。

由即日起，麥當勞50周年主題天星小輪將每日行駛來往尖沙嘴—中環航線，讓全港市民一同參與生日慶典。麥當勞主題天星小輪設計靈感源自1976年第一間九龍區麥當勞餐廳開幕時，巨型巨無霸乘坐小艇橫渡維港的經典場面。整艘小輪以麥當勞樂園人物為設計主題，由船頂、船身及船內均以麥當勞樂園人物為裝飾主題，例如船身以巨型漢堡神偷、小飛飛、滑嘟嘟和薯條脆卜卜等可愛肖像作裝飾，色彩繽紛，非常吸睛、船頂亦印上「50 Years of Love」標語和掛上麥當勞旗幟；船內則重現香港麥當勞1976年巨無霸橫渡維港舊相片、50周年主題海報及旗海裝飾外，更於上層座位設置滿載港人童年回憶的麥當勞叔叔長櫈，讓大家恍如乘搭穿梭機回到過去，在一眾麥當勞樂園人物的陪伴下細味香港麥當勞多年來創造的難忘回憶。