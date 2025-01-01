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C919滬港線乘客：激動得奔走　陳美寶稱期待拓展航線會先做好本分 (14:40)

中國東方航空今（1日）起安排國家自主研製的客機C919往來香港及上海虹橋機場，其中從香港至上海的航班在下午啟航。有乘坐該航班的內地乘客期待飛行體驗；有內地乘客來到登機閘口方悉該航班是C919，「我激動得在這裏奔走」。被問到會否擴展航線至其他內地城市，運輸及物流局長陳美寶在出席送機儀式後向傳媒表示期待拓展航線，但需要先做好本分，做好對上海往來香港定期航班的推廣、協作工作，令其他內地航空公司對香港有信心。

上海旅客湯小姐訪港3日，她稱一直關注C919，今日來到登機閘口及詢問工作人員後方悉該航班是C919，她指着登機閘口空地說「我激動得在這裏奔走，差點想抱着工作人員」，並指會將與飛機的合照分享至朋友圈。江蘇旅客洪先生一家三口來港跨年，他在內地沒乘搭過C919，得知C919定期航線在港首飛便買機票，抵達上海後再轉飛江蘇，因此表示十分期待C919飛行體驗。

巴西旅客Pedro來港過聖誕，隨後會到上海、西安及北京等地旅遊。他不知該航班是國產飛機，亦不擔心安全問題，認為乘搭國產飛機與其他飛機無異，又對能乘搭C919感興奮。

陳美寶指，由於三跑道系統已開通，在最近聖誕期間，香港機場航班升降量大致回復至新冠疫情前水平，對此感到非常鼓舞，希望明年進一步去提升本港運力。另外，陳美寶提及，曾到運輸署緊急事故交通協調中心視察交通情况，形容除夕跨年煙花匯演後的整體交通疏散情况「好暢順、好滿意」。

相關字詞﹕編輯推介 陳美寶 東航

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