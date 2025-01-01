東航國產C919設滬港定期航線　陳美寶：為港國際航空樞紐打開新篇章 (13:41)

東航C919今早8時15分由上海首發；從香港至上海的航班則在下午約12時44分啟航，約下午1時4分正式起飛，航班起飛前，機上機長曾向在登機閘口的傳媒揮手。

陳美寶表示，香港能在三方面助力國家在國際航空舞台發光發亮，包括香港機場具備豐富經驗和完善配套，能充分支持國產飛機的維修工作；香港國際航空學院正考慮將培訓課程，涵蓋C919飛機的相關範疇，並計劃加強飛機維修工程師的培訓工作，在香港培育更多人才，便利C919在香港維修。她續說，特區政府正積極發展飛機租賃市場，相信有助國產飛機透過租賃融資方式進入國際市場。

東航安全總監趙清則在致辭時表示，C919在滬港航線定期安排商業航班，不單為兩地旅客提供更便捷的出行選擇，更讓市民近距離感受中國航空業飛躍，以及國家科技實力崛起。

在儀式結束後，陳美寶與工作人員向登機乘客派發紀念品，包括旅發局杯墊及奇華餅家曲奇禮盒、機管局旅行充電線及數據卡收納盒，以及東航紀念品。