社協：政府2024年扶貧工作有進展惟不及格　籲加大力度 (13:49)

民間兒童權利專員報告就政府過去一年在房屋、教育、社會福利等10項政策及議題評分，以每項10分為滿分、總分為100分計算，2024年總分26分。其中，房屋政策及疏忽照顧兒童最高分，有5分，而立法保障新移民免受歧視及內地母親來港團聚則「捧蛋」得0分。

貧富懸殊去年只有0分，今年卻有4分，關注會指出政府推出新一期「共創明Teen」計劃，協助部份兒童規劃未來，有助擺脫跨代貧窮；但關注組亦強調新一期計劃只有約4000名受惠貧童，相比起全港逾20萬名貧童，計劃的支援力度有限，盼望政府能擴展計劃名額和受惠對象。

此外，報告透過兒童權利關注會內5000多名6至17歲會員討論及投票選出十大關注議題，要求政府續於今年跟進，其中房屋問題自2010年起，連續第15年成為貧窮兒童最關注的議題，其次為醫療、教育等範疇。