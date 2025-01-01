李家超：2025年會改革求變、改善民生 (11:03)

特首李家超元旦日（1日）於社交平台以「2025年改革求變，守正創新」為題發放短片，稱2024年是香港歷史性的一年，也是好事連連的一年，在國家大力支持及各界不懈努力下，香港走出疫情的低谷，重拾經濟活力。展望2025年，李家超稱，政府會聚焦兩大目標，包括改革求變、加強內聯外通，及改善民生、促進和諧共融。他又說，深信社會各界均會積極參與推動香港發展，只要攜手努力、守正創新，「2025年的『東方之珠』必定會更璀璨奪目，大放異彩。」
李家超總結稱，香港於2024年完成《基本法》第23條本地立法的憲制責任，補足特區維護國安的短板，經濟動力亦不斷加強，一對大熊貓及深圳恢復「一簽多行」的措施帶動旅遊熱潮。他又稱，2024年的盛事經濟蓬勃發展，營商環境持續改善，經濟動力不斷提升；民生方面亦不斷改善，政府提速、提量、提質、提效造地建屋，又制定合規「簡樸房」制度，並實現精準扶貧。
李家超重申，面對內外環境的深刻變化，香港要識變、應變、求變，政府於2025年會主動作為、對接國家發展戰略，同時將加強對外交流合作，開拓新興市場，鞏固區域合作，不斷提升國際影響力。民生方面，他指，2025年將有9500個簡約公屋單位落成，當局計劃增設3個社區客廳，香港首間中醫醫院亦將分階段投入服務，強積金制度下的對沖安排會於今年5月1日正式取消，相信連串改善民生的措施，將進一步提升市民的幸福感和獲得感。