李家超：2025年會改革求變、改善民生 (11:03)

李家超總結稱，香港於2024年完成《基本法》第23條本地立法的憲制責任，補足特區維護國安的短板，經濟動力亦不斷加強，一對大熊貓及深圳恢復「一簽多行」的措施帶動旅遊熱潮。他又稱，2024年的盛事經濟蓬勃發展，營商環境持續改善，經濟動力不斷提升；民生方面亦不斷改善，政府提速、提量、提質、提效造地建屋，又制定合規「簡樸房」制度，並實現精準扶貧。

李家超重申，面對內外環境的深刻變化，香港要識變、應變、求變，政府於2025年會主動作為、對接國家發展戰略，同時將加強對外交流合作，開拓新興市場，鞏固區域合作，不斷提升國際影響力。民生方面，他指，2025年將有9500個簡約公屋單位落成，當局計劃增設3個社區客廳，香港首間中醫醫院亦將分階段投入服務，強積金制度下的對沖安排會於今年5月1日正式取消，相信連串改善民生的措施，將進一步提升市民的幸福感和獲得感。