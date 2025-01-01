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有旅客等候兩小時仍無往皇崗跨境巴　稱以後不再除夕訪港　職員指已加調班次 (08:54)

除夕煙花後，不少內地旅客透過高鐵西九龍站外的直通巴士離港，惟往皇崗口岸的班次疑有不足，候車人龍一度逾200人，有乘客表示已候車逾一小時，認為班次不足，更有稱以後不會再在除夕期間訪港。涉事直通巴公司油尖旺跨境快線職員指，截至凌晨三點已安排19班直通巴載客，已因應情況加調班次。

記者凌晨1時許在高鐵西九龍站外觀察，該站由環島中港通、永東巴士各提供一條往深圳灣口岸的巴士線，以及油尖跨境快線巴士管理有限公司提供往皇崗的路線。

現場所見，往深圳灣的巴士線疏導旅客相對較快，接載的直通巴數量較多，人龍約到凌晨兩點已疏導完畢，惟往皇崗口岸的人龍則到凌晨3時才將站內的乘客全數載走，站內由凌晨1時至2時間，曾有逾200人候車，有不少乘客覺得候車時間過長，轉乘往深圳灣口岸的路線。

來自深圳的黃小姐在西九文化區看完煙花，打算乘搭往皇崗的直巴，惟候車已約兩小時仍無班次，「（候車時間）肯定久啊」，又指因為交通安排的關係，不太想在除夕的時候再訪港。她又稱交通路線的資訊不清晰，排隊的時候不知道有通往深圳灣的路線，「我們前面都不知道，後面排了幾個小時（工作人員）才說」，惟深圳灣距離住家不方便，只能繼續排隊等候往皇崗的巴士，由皇崗再轉車回家亦要約1小時，故會在皇崗住一晚才回家。記者觀察她最後約2時許才登車離開。

旅客劉小姐已候車約1小時，稱早前有工作人員安排她和前後的乘客到旁邊等候，但之後發現該處其實不是車站的候車人龍，反問記者在旁邊排隊是怎樣一回事。排在後面的旅客莫小姐則說，已等候約40至50分鐘，稱無法預估甚麼時間可以到家「不知道啊，巴士甚麼時候能快點，我就快點回到（家）」，又稱現場工作人員並無提及多久有一班，批評直通巴數量太少，「應該10分鐘一趟」。二人不知道前面有通往深圳灣口岸的班次，經記者告知後，才急忙到前面的車站登車往深圳灣。

油尖跨境快線巴士管理有限公司現場職員說，本來無預定總共有多少班次，會按人流發車，知道現場有人龍後，已將所有運力轉到西九龍載客，截至當時已開出18班車，最後一班車則在凌晨三點開出。

相關字詞﹕編輯推介 除夕 跨境巴士 皇崗口岸

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