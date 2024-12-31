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屯門狗場火警　動保組織呼籲熱心市民捐物資助重建 (23:17)

昨晚（30日）11時許，屯門藍地屯子圍一間村屋起火，幸無人受傷。消防經初步調查，懷疑雪櫃短路肇禍。據悉起火村屋為一個狗場，有義工及負責人趕回了解情況，經初步檢視沒有狗隻傷亡。動物保護組織呼籲有心人捐物資予狗場，協助40多隻狗及狗場主人解燃眉之急。

動物保護組織「毛孩守護」於facebook稱，涉事狗場由年邁夫婦利生利太經營，收容流浪狗近30年，火警發生時，場內共有40多隻唐狗，大部份年紀老邁，健康狀況不太理想。慶幸所有狗隻安好，只有數隻有輕微皮外傷，部分需要見獸醫的狗隻已獲安排到毛守獸醫中心。

「毛孩守護」指，涉事狗場長期缺乏人手及資源，設施殘舊，今次火警由二手雪櫃短路引致。大火令整個狗場被燒至通頂，所有雜物、上蓋、存放狗糧用具和傢俬都化為灰燼，形同廢墟。場地暫有水供應，但無電力，安排接駁需時一至兩星期。

「毛孩守護」續指，義工今午（31日）安排運送乾糧及罐頭到場內，亦已訂製12個全新帳篷；目前最緊要是清除雜物、泥頭，安排地面重鋪英泥沙，搭建上蓋，以及重新接駁水電，預計重建需時一個多月。

「毛孩守護」指會負責相關費用，呼籲市民捐贈適合的二手物資，包括毛巾、被鋪、禦寒用品、瑜伽墊、電飯煲、雪櫃、洗衣機、床單、儲物鐵櫃、餐枱椅子等。亦歡迎有熟悉水電、英泥地台工程、搭建隔熱上蓋等工程人士或公司致電6999 4221，給予規劃意見及報價，令狗場可盡快重建，讓40多隻狗可渡過今個冬天。

另一動物保護組織「阿棍屋」亦於facebook指，得知火警發生後，已安排捐出狗糧，希望能協助狗場解燃眉之急。

相關字詞﹕火警 狗場

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