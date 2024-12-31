【圖輯】 除夕跨年倒數　大批市民逼爆尖沙嘴海旁等睇煙花（持續更新） (21:56)

【21:30】距離除夕倒數活動尚餘2個半小時，不斷有大批巿民前往尖沙嘴一帶準備欣賞煙花。在封路下，警方分階段疏導市民到尖沙嘴海旁觀賞煙花。有市民認為等候太久時間，中途從橙帶要求警方開路讓他們離開。

記者在天星碼頭觀察，有警員以「大聲公」不斷向現場人群呼籲，不要在碼頭附近停留，並驅趕碼頭鄰近鐘樓的人群，同時逐批安排廣東道等候的人群通過文化中心對出的圍欄通道進入海傍。

離開的遊客深圳高小姐表示，因為人潮太多，亦擋住景觀，故決定離開，考慮搭船到對岸觀看煙花，認為現場的人潮管制做得不太好。

市民江小姐和許先生較早之前在廣東道一帶等候，希望進入海傍但得知人流管制，便先到旁邊的海港城逛街，但晚上9時許，冀透過碼頭進入海傍時，才得知碼頭亦被人流管制。

江小姐認為現場人潮管制的指示不清晰，認為管制措施應該改善，提供更清晰的指示，她們或會再看如何「兜路」，找尋位置觀看煙花。

【20:00】尖沙嘴文化中心外已人頭湧湧，水洩不通，有近百人在5個流動公廁外排隊。警方亦在彌敦道近重慶大廈及廣東道新星光行實施人潮管制，巿民須等候10至15分鐘才可繼續前行。

【18:30】為配合人潮管制措施，港鐵尖沙咀站及尖東站部份出入口暫時關閉，包括尖沙咀站H及R出入口、尖東站J、L1、L3、L4、L5、L6、N3及P3出入口，港鐵呼籲乘客使用其他出入口。