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反恐條例第二案｜被告張家俊涉以Telegram商討放置炸藥　警員認無警誡之下索取密碼 (16:23)

《反恐條例》第二案，8人涉2020年初策劃3次爆炸，今（31日）在高等法院踏入第26天審訊。根據警方檢取的手機對話，被告張家俊涉以應用程式Telegram與他人商討放置炸藥，問「20公斤黑火藥威力大嗎？假如黑警站在5米範圍內」。在辯方盤問下，涉事警員承認索取手機密碼之前無警誡被告，稱「當時電光火石間，我無研究過（警誡）嗰問題」。

國安處警員劉劍活曾檢取第四被告張家俊的手機，並為手機Telegram（tg）拍照取證，控方繼續傳召劉作供。庭上展示tg對話，機主疑聯絡首被告何卓為，稱「搵緊中移動卡」和「再試下3個引線先」，並向次被告李嘉濱表示「隻鬼想搵搞生日蛋糕嘅人，由老豆入手」和「你愈來愈危」。疑為李的帳號發送不知名人士的護照相片，稱「放嘢個隊去咗台灣」。

庭上顯示，手機機主曾和網友「Mike Chen」聊天，談及炸藥威力和化學粉末的配方。機主問有沒有用過20公斤以上的炸藥，對方回答「在部隊有」、「20公斤有破片、有密實的填裝會死」和「20公斤穩死的」。此外，機主自稱最近被跟蹤，指「全部都是香港警察註冊的車」，對方回應「還真是粗暴啊」。

根據劉劍活拍攝的照片，涉事手機曾以使用「BotFather」程式，設定名為「美心西餅」和「美心皇宮一號」的機械人。控方開案陳辭指，張家俊涉以手機Bot程式遙控引爆裝置。

在辯方盤問下，劉劍活供稱警員破門進入張家俊的寓所時，沒有和張發生身體接觸，張已經「唔知點解瞓喺度」。辯方提出，實情是較早到場的警員襲擊張，「打到佢跌低」，所以劉不知道張受傷經過；劉否認說法，指上述是辯方假設。

辯方關注，劉劍活向張家俊查問tg密碼時，有否問張的意願和施行警誡，劉承認沒有。劉回答，張是嚴重爆炸案的被告，自己無法排除張的手機會否用來通風報信，甚至是引爆炸彈的遙控裝置，「我有必要去清除疑慮先」，所以在短時間內，劉沒有施行警誡下索取張的tg密碼。辯方質疑警誡可在一兩秒內完成，「唔嘥你好多時間？」劉強調「引爆一個炸彈，都唔需要花好多時間」。聆訊本周四續。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 反恐條例

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