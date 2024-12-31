新任海關關長陳子達：將持續加強打擊太空油及私煙 (15:47)

他續指，未來海關會促進貿易及通關便利，推展香港認可經濟營運商計劃（AEO計劃），積極探索與內地等其他經濟體的貿易單一窗口連接，在貿幣清關上做到「管得住、放得開、通得快」，鞏固本港在粵港澳大灣區的物流樞紐角色，以及強化國際海關事務的領導角色，在現時擔任國際海關組織亞太區副主席的兩年任期內，籌辦全球性或區域性會議等。

回應上一任關長何珮珊上任時表明會防範「軟對抗」文宣，陳子達回應稱，由於應對軟對抗不同應對太空油及私煙等「有明確的界線」，未來主要透過內部培訓，持續加強前線同事對有關物品的敏感度。他認為維護國家安全的工作已植根於海關的每個層面、科系之中，一旦截到有關物品，會與各部門聯繫作後續調查或拘捕。至於未來工作，他表示海關作為執法機關，始終以執法作為首要工作，「保障香港社會民生的安全與法律。」