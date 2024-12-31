警方黃大仙工廈破6個非法賭場及按摩院　拘54人 (12:58)

黃大仙警區反三合會行動組督察林建宇表示，區內有超過40幢工業大廈，警方發現有不法分子貪圖工廈租金便宜及隱蔽性，將單位作為非法賭場及無牌按摩院，並透過社交媒體宣傳。經過情報搜集，包括派員喬裝顧客，鎖定多個非法場所，於上月20日至本月29日展開代號「勇策」反罪惡行動，共搗破5個非法賭場及一個無牌按摩院，共拘捕44男10女，年齡由15至53歲，當中3人自稱有黑社會背景，涉嫌經營非法賭場、協助經營非法賭場、在非法賭場內賭博及經營無牌按摩院。部分被捕人已被控告相關罪行，其餘正獲准保釋候查。行動中檢獲多張德州撲克枱，兩張電動麻雀枱，大量籌碼、現金、3張按摩床及按摩用品。警方相信行動成功打擊活躍區內多個三合會犯罪團伙及其收入來源。

科技及財富調查組偵緝督察鄭勵臻指，警方發現不法分子以無需抽佣金（抽水）作為噱頭，招攬顧客到非法賭場賭博。被捕人當中包括白領或專業人士，以為只要付入場費而不涉及抽水，就算是合法。另外，工廈主要為工業或貨倉用途，非法場所除牽涉刑事條例，亦會牽涉租務條例，行動當中，警方聯同地政總處進行巡查，共有18個場所已交由地政總署跟進，包括發出警告信、罰款甚至釘契。當中有Party Room被改裝為非法賭場。警方提醒工廈租客及業主需留意單位用途， 以免被不法分子利用工廈單位作非法用途。