班智榮形容啟德郵輪碼頭明年招標安排合理　料生意最快2026年回復疫情前水平 (12:36)

回應政府明年招標是否合適，班智榮形容是合理時間。他解釋說郵輪業務涉及長遠計劃，公司今年接到的訂單已到 2027年，最理想是明年底有招標結果。

文化體育及旅遊局長羅淑佩今（31日）早在港台節目上重申，營運商料需兩至三年時間規劃及準備郵輪碼頭營運工作，倘若待2028年合約屆滿才招標會便會太遲。她表示，若現行營運商再入標，會審視其過往表現及衡量未來策略決定選擇與否。

藍圖2.0另提及發展具本港及國際特色的旅遊產品，包括發展賽馬旅遊及海島旅遊。羅淑佩稱，賽馬在港質素高，配合其他高端活動能吸引更多高增值遊客來港；海島旅遊方面，羅稱現時如長洲太平清醮等項目備受歡迎，表示發展局正研究南丫石礦場的發展方向。至於西貢其他小島，當局會探討能否結合現行水上活動發展。

就績效指標，羅淑佩昨稱，有信心至2029年，本港旅遊業佔本地生產總值（GDP）的比重回升至約4.5%至5%，即2018年甚或之前水平。羅今早表示，由於旅遊業涉及行業廣泛、旅客消費模式改變，難為藍圖2.0的成效定硬指標，反而要務實工作，深信承諾的事最終做到。