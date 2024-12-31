明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

班智榮形容啟德郵輪碼頭明年招標安排合理　料生意最快2026年回復疫情前水平 (12:36)

政府昨公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，局方花逾一成篇幅闡述郵輪旅遊發展，並預告明年將為2028年5月租約期滿的啟德郵輪碼頭營運商重新招標。目前啟德郵輪碼頭營運商、環美郵輪碼頭董事總經理班智榮今（31日）早在商台節目上，承認疫情後郵輪業的經營情況恢復得較慢。他表示，因為船公司一般安排船期為3年，估計要到2026至2027年才可回復疫情前的水平，並預期明年啟德郵輪碼頭的生意未必能重回疫情前般理想。

回應政府明年招標是否合適，班智榮形容是合理時間。他解釋說郵輪業務涉及長遠計劃，公司今年接到的訂單已到 2027年，最理想是明年底有招標結果。

文化體育及旅遊局長羅淑佩今（31日）早在港台節目上重申，營運商料需兩至三年時間規劃及準備郵輪碼頭營運工作，倘若待2028年合約屆滿才招標會便會太遲。她表示，若現行營運商再入標，會審視其過往表現及衡量未來策略決定選擇與否。

藍圖2.0另提及發展具本港及國際特色的旅遊產品，包括發展賽馬旅遊及海島旅遊。羅淑佩稱，賽馬在港質素高，配合其他高端活動能吸引更多高增值遊客來港；海島旅遊方面，羅稱現時如長洲太平清醮等項目備受歡迎，表示發展局正研究南丫石礦場的發展方向。至於西貢其他小島，當局會探討能否結合現行水上活動發展。

就績效指標，羅淑佩昨稱，有信心至2029年，本港旅遊業佔本地生產總值（GDP）的比重回升至約4.5%至5%，即2018年甚或之前水平。羅今早表示，由於旅遊業涉及行業廣泛、旅客消費模式改變，難為藍圖2.0的成效定硬指標，反而要務實工作，深信承諾的事最終做到。

相關字詞﹕編輯推介 啟德郵輪碼頭 羅淑佩 班智榮

上 / 下一篇新聞