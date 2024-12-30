反恐條例第二案｜拘捕警員稱張家俊腳傷是自行造成　搜屋警長稱於李嘉濱單位發現爆燃炸藥 (16:34)

今日聆訊聚焦被告張家俊和李嘉濱，張2020年3月7日在屯門寓所被捕。拘捕警員劉劍活供稱，刑事情報科探員晚上11時以破門錘撞開寓所大門，劉目睹張「跌低咗喺客廳」，面部朝天。劉表示張不斷掙扎，警員上前控制張的手臂，替張鎖上手扣；一名網罪科警員檢取張的兩部手機，放入手機訊號干擾袋，張自願提供Telegram密碼。

劉劍活稱向張家俊宣布拘捕3項「導致相當可能會危害生命或財產的爆炸」罪，牽涉明愛醫院、羅湖港鐵站和深圳灣口岸爆炸案。張警誡下表示「阿sir我無份整炸彈」，但透露另一被告何卓為曾在宏創坊單位煮一些黑色物體，傳出硫磺味；何稱「諗住喺關口做大鑊嘢」，張以為何喝醉。張亦承認在公園接收何的電線和電路板，懷疑是推動引爆炸藥的裝置。

劉劍活將張家俊的警誡招認寫入記事冊，附上張的簽名。劉提及，當時張經常按壓左膝，透露「今日較早時去廁所，係自己跣低整傷」，劉將陳述寫在記事冊，同樣附上張的簽署。警方於3月8日凌晨4時完成搜屋，張被押至青山警署。劉供稱，張向警署值日官表示不用入醫院，亦沒有投訴。

針對李嘉濱租用宏創坊10樓一單位，警長王啟鋒供稱於2020年3月7日搜屋，發現25箱化學粉末、31個載有化學品的袋子、81斤煙花、有300支電子火柴和引線的紙箱、八件防彈背心、裝有爆燃炸藥的玻璃樽、天拿水和煲蓋等。王亦在單位發現電費單，寫上李的名字和宏創坊地址，亦發現李的中學學生證。

王啟鋒透露，鑑證科人員在煲蓋檢驗李嘉濱的指紋。在辯方盤問下，王承認不知道涉案防彈背心，實際上能否擋子彈。辯方指防彈背心可在野外槍戰阻擋BB彈，王答「可以咁講」。聆訊明續。