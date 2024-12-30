《旅遊業發展藍圖2.0》提四大發展策略　拓海島旅遊研大型綜合度假項目 (15:44)

《藍圖2.0》提出的四大發展策略包括發展具本港及國際特色的旅遊產品及項目，其中包括推動四大「+旅遊」方向，例如發展「文化+旅遊」，開拓與特色建築及「香港製造」工業元素相關的旅遊產品，培育重點文化演藝旅遊產品；發展「生態+旅遊」，拓展海島旅遊，探討以環境保護及生態旅遊為主軸的大型綜合度假項目。當局亦會豐富地區旅遊資源，提升標誌性景點，及於大型項目結合旅遊元素。

策略二則是開拓多元化客源市場，集中吸引高增值過夜旅客來港，包括鼓勵更多會展及郵輪旅客來港，同時拓展銀髮、遊學團及年青客群等，發展「一程多站」。策略三是推動智慧旅遊，便利及提升旅客體驗，及提升業界競爭力；策略四為全方位提升旅遊業服務質素及硬件配套，培育專業人才。

羅淑佩：冀市民發揮「好客之道」精神

《藍圖2.0》指出，當局期望至2029年，將旅遊業的增加價值由2023的753億元，提升近六成至達1200億元；就業人數則由去年的約14.6萬人增至約21萬人。文體旅局長羅淑佩說，推動旅遊業發展需要社會各界的支持與參與，希望市民發揮「好客之道」的精神，讓每位旅客都感到賓至如歸。

對於今年曾出現美斯事件、皇馬球星見面會不對辦等事件，羅淑佩稱，明年會更好疏理盛事年表，以不一樣的方式表達每月較大規模、會令旅客願意為有關活動來港的盛事，又說會針對政府資助或使用政府場地的活動，研究是否有機制處理各項問題，同時提醒市民消費時要小心。

《藍圖2.0》就「夜繽紛」的着墨不多，羅淑佩說沒有提及並不代表不會做，稱政府會繼續推行「日夜都繽紛」活動，會加強相關宣傳；她又說會繼續舉辧煙火及無人機表演，期望不同主辧機構推陳出新。

旅發局主席彭耀佳稱，《藍圖2.0》為旅遊業長遠發展提供明確策略指引，亦對促進行業發展至關重要，會竭盡所力推動相關措施，包括推動清真認證以發展穆斯林旅遊，提到目前現時有48間酒店、4個景點及130間餐廳獲得認證，有更多業界亦表示願意接受評級。他又說，對香港旅遊業前景充滿信心，會全力支持各項措施，與旅遊業緊密合作，向外大力宣香港的魅力。