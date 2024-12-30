明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

《旅遊業發展藍圖2.0》提四大發展策略　拓海島旅遊研大型綜合度假項目 (15:44)

政府公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，為香港旅遊業提出未來5年的整體工作方向及策略。《藍圖2.0》提出四大發展策略、59項行動綱領及共133項措施，期望落實「無處不旅遊」，以旅遊推動經濟發展，並鞏固香港作為世界級首選旅遊目的地的地位，目標於5年後將旅遊業的增加價值提升近六成。

《藍圖2.0》提出的四大發展策略包括發展具本港及國際特色的旅遊產品及項目，其中包括推動四大「+旅遊」方向，例如發展「文化+旅遊」，開拓與特色建築及「香港製造」工業元素相關的旅遊產品，培育重點文化演藝旅遊產品；發展「生態+旅遊」，拓展海島旅遊，探討以環境保護及生態旅遊為主軸的大型綜合度假項目。當局亦會豐富地區旅遊資源，提升標誌性景點，及於大型項目結合旅遊元素。

策略二則是開拓多元化客源市場，集中吸引高增值過夜旅客來港，包括鼓勵更多會展及郵輪旅客來港，同時拓展銀髮、遊學團及年青客群等，發展「一程多站」。策略三是推動智慧旅遊，便利及提升旅客體驗，及提升業界競爭力；策略四為全方位提升旅遊業服務質素及硬件配套，培育專業人才。

羅淑佩：冀市民發揮「好客之道」精神

《藍圖2.0》指出，當局期望至2029年，將旅遊業的增加價值由2023的753億元，提升近六成至達1200億元；就業人數則由去年的約14.6萬人增至約21萬人。文體旅局長羅淑佩說，推動旅遊業發展需要社會各界的支持與參與，希望市民發揮「好客之道」的精神，讓每位旅客都感到賓至如歸。

對於今年曾出現美斯事件、皇馬球星見面會不對辦等事件，羅淑佩稱，明年會更好疏理盛事年表，以不一樣的方式表達每月較大規模、會令旅客願意為有關活動來港的盛事，又說會針對政府資助或使用政府場地的活動，研究是否有機制處理各項問題，同時提醒市民消費時要小心。

《藍圖2.0》就「夜繽紛」的着墨不多，羅淑佩說沒有提及並不代表不會做，稱政府會繼續推行「日夜都繽紛」活動，會加強相關宣傳；她又說會繼續舉辧煙火及無人機表演，期望不同主辧機構推陳出新。

旅發局主席彭耀佳稱，《藍圖2.0》為旅遊業長遠發展提供明確策略指引，亦對促進行業發展至關重要，會竭盡所力推動相關措施，包括推動清真認證以發展穆斯林旅遊，提到目前現時有48間酒店、4個景點及130間餐廳獲得認證，有更多業界亦表示願意接受評級。他又說，對香港旅遊業前景充滿信心，會全力支持各項措施，與旅遊業緊密合作，向外大力宣香港的魅力。

相關字詞﹕編輯推介 香港旅遊業發展藍圖 旅遊 文化體育及旅遊局

上 / 下一篇新聞